Stabæk stoppet Glimts seiersrekke – uavgjort i Bærum

Stabæk ga aldri opp og hentet seg inn fra et tidlig 0-2-nederlag til å spille uavgjort 2-2 mot Bodø/Glimt. Det er bodøværingenes første poengtap denne sesongen.

Dermed endte det med ti kamper på rad med seier for Glimt, en tangering av Fredrikstads rekord fra det som da het Hovedserien i 1951.

Det gjør også at Lillestrøm fortsatt troner alene med sin seiersrekord på elleve kamper på rad fra 1986. Det kan de takke Stabæk for, som blir det første laget som klarer å stoppe serielederen fra nord i år.

Selv om han var misfornøyd med poengtap bekymrer ikke den tapte seiersrekken Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen.

– Nei. Akkurat nå kan det kanskje være like greit, så slipper vi å høre mer prat om den rekken, sier treneren til Eurosport. Seieren skulle han selvsagt gjerne hatt.

– Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre denne kampen her. Et lite hakk ned etter hvert i 2. omgang, men summen av sjanser gjør at vi bør ta dette her.

Uavgjort sørget Kornelius Normann Hansen for med sin utligning etter en drøy time. Glimt tok ledelsen 2-0 og skapte mange store sjanser, men hjemmelaget i blått ga seg ikke og berget med seg ett poeng.

Glimt klarer dermed ikke å svare på Moldes 4-1-oppvisning mot Vålerenga onsdag. Bodøværingene økte ledelsen på toppen av tabellen til fem poeng etter 3-1-seieren over Molde søndag, men med torsdagens uavgjort er serieledelsen nå på tre poeng.

Stabæk går opp på 17 poeng etter elleve kamper. De reiser til kamp søndag mot Haugesund i jakten på flere poeng. Glimt tar imot Strømsgodset på hjemmebane samme dag.

Målrik åpning

Etter 12 hendelsesfattige minutter ble det full fart i kampen med tre scoringer på drøyt ti minutter. Nok en gang var det Bodø/Glimt som skulle ta ledelsen.

Først headet Ulrik Saltnes inn en corner fra Philip Zinckernagel, før tidligere Stabæk-spiss Kasper Junker doblet ledelsen da hjemmelagets keeper Niklas Sandberg måtte gi retur på et frispark. Den danske spissen gikk dermed forbi Amahl Pellegrino på toppen av toppscorerlisten med sitt tiende mål for sesongen.

De fleste forventet nok enda en nedsabling fra de gulkledde fra nord, men Stabæk hadde ingen planer om å gi opp.

Fire minutter etter at Glimt gikk opp til 2-0 fikk Stabæk en trippelsjanse til å redusere. Hugo Vetlesen, Erik Botheim og Oliver Edvardsen fikk avsluttet i tur og orden, men avslutningene ble reddet av keeper før sistnevnte blåste ballen over.

Redusering skulle det likevel bli to minutter senere, da Mats Solheim fikk stå alene og heade inn et innlegg fra Edvardsen, som gjorde opp for sjansemissene.

Det var likevel Glimt som fortsatte å være det førende laget og skapte flere store sjanser før hvilen, men målene lot vente på seg.

Utligning

Målet skulle istedenfor komme fra hjemmelaget etter pause, men først brant Bodø/Glimt enda flere muligheter.

Fem minutter ut i 2. omgang dro Zinckernagel med seg ballen før han smalt til fra hjørnet av 16-meteren. Dansken fikk et godt treff, men ballen suste i tverrligger og ut.

Like etterpå var samme mann servitør da han la ballen til rette for Jens Petter Hauge, men stortalentet skjøt over fra kort hold.

Serielederne fortsatte å ha føringen i kampen, men hjemmelaget kom også til sine sjanser. Like før timen var spilt var Rosenborgs utlånte spiss Botheim nær ved å kunne sette inn 2-2, men utligningen skulle komme like etter.

For i det 61. minutt fikk Normann Hansen stå alene på bakre stolpe etter et innlegg fra Tortol Lumanza. Da kunne angrepsspilleren sette inn sitt fjerde mål for sesongen mellom beina på Glimts keeper.

– Det var deilig. Jeg synes vi spiller en bra kamp. Vi fikk ett poeng og kunne tatt tre, sa Stabæks unge målscorer etter kampen.

For Normann Hansens mål var nok til å sikre uavgjort og hjemmelaget kunne til og med stukket av med alle tre poengene til slutt.

