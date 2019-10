Stabæk tok tre viktige poeng - Vålerenga uten seier på elleve kamper

Stabæk forlenget Vålerengas marerittrekke og sikret tre viktige poeng i nedrykksstriden.

VÅLERENGA-STABÆK 0-2

Stabæk gjestet Intility Arena til kamp mot Vålerenga lørdag kveld. Avspark klokken 20.30 en lørdagskveld er ikke vanlig kost i Eliteserien.

Etter en særdeles svak start på kampen var Vålerengas Aron Dønnum nådeløs med eget lag i pausen.

- Det er pinlig i starten. Det tar seg opp litt, men vi har alle odds imot på at vi skal score. Vi kunne scoret 2-3 mål. Det er ræva å slippe inn de to målene. Jeg skjønner f*** ikke hva vi driver med, sa en tydelig forbannet Aron Dønnum til Eurosport i pausen.

Da hadde lagene ruslet til hvilen på stillingen 0-2.

- En grusom start. De første 25 minuttene var helt bak båten. Jeg blir sjokkert over at vi kan gjøre det. Det er skuffende, sier Deila til Eurosport etter kampen.

- Dette er ikke bra nok enkelt og greit. Nå har det blitt en mental ting. Dette må vi bare jobbe oss ut av, sier Deila etter klubbens verste rekke på 25 år.

Glissent på tribunene

Det så heller ikke ut som Oslo-publikummet gikk mann av huse for å se Vålerenga spille kamp denne høstkvelden.

Tidligere TV2-programleder Davy Wathne var en av flere som påpekte nettopp det.

- Ikke akkurat fotballfeber i Oslo. To til så er Stabæk forbi Vålerenga på tabellen, skriver Wathne på Twitter.

FENGER IKKE PUBLUKIM: Vålerengas rekke på 11 kamper uten seier fenger ikke ikke Oslo-publikummet nevneverdig. Her er lagene før avspark i eliteseriekampen mellom Vålerenga og Stabæk på Intility Arena. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Heller ikke nåværende fotballekspert i TV2 Jesper Mathisen var imponert over verken oppmøte eller hjemmelagets forsvarsspill.

- Ikke mange tilskuere på Intility, men godt med blå tilskuere inne i eget felt. Stabæk rett opp i ledelsen, skriver Mathisen.

Stabæk rett i ledelsen



Kampen var ikke mer enn seks minutter gammel før Stabæk tok ledelsen. Sammy Skytte fikk to sjanser og på returen fra Adam Larsen Kwarasey satte dansken inn 0-1-scoringen.

En drømmestart for Stabæk som jakter ny kontrakt i Eliteserien.

Som om ikke det var nok skulle Stabæk doble ledelsen drøye ti minutter senere. Et svimmelt Vålerenga-forsvar lot en umarkert Luc Kassi stå helt fri bak i feltet. Daniel Braaten var kald og god, prikket Kassi med innlegget og ivorianeren stanget inn 0-2 bak Kwarasey som stod på halvdistanse.

Et Vålerenga-lag totalt blottet for selvtillit så ikke ut til å henge sammen i det hele tatt den første halvtimen.

Det fikk tidligere Vålerenga-kaptein og legende Tom Henning Hovi til å reagere.

- Ligger under 0-2 hjemme mot Stabæk, så står laget på egen banehalvdel. Hva med å løpe, presse, jobbe og krige sammen. Stusselig første 30 minutter, skriver Hovi på Twitter.

Bortelaget fortsatte å produsere sjanser. Braaten fikk en ny mulighet etter 31 minutter, men avslutningen fra veteranen gikk i stolpen og ut.

Deila med tidlig grep

Minuttet senere tok Ronny Deila grep. Vålerenga-treneren tok ut en synlig misfornøyd Deyver Vega og satte inn Herolind Shala.

OFFER FOR DEILAS GREP: Deyver Vega ble byttet ut etter 30 minutter etter Vålerengas marerittstart på kampen mot Stabæk. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Det så ikke ut som det var noe Vega satte spesielt pris på, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud.

Vålerenga spilte seg etterhvert inn i kampen.

Matthias Vilhjalmsson headet ballen over fra fem meter etter 40 minutter. En sjanse det absolutt hadde vært mulig å score på.

Rett før hvilen sendte Mohammed Abu avgårde et skudd fra rundt 16 meter. Marcus Sandberg reagerte raskt og slo ballen i stolpen og ut.

Vålerenga gikk ut i høyt tempo etter pause. Hjemmelaget satte press på Stabæk, men manglet besluttsomhet foran gjestenes mål.

En feilaktig offside-avblåsning fratok Vilhjalmsson en stor mulighet alene med Sandberg etter 48 minutter.

Kun to minutter senere fikk samme mann en tellende sjanse. Avslutningen fra kort hold gikk rett på Sandberg som holdt skuddet i fast grep.

- De må ta mye større risiko nå Vålerenga. Tørre å slippe løs presset sitt høyere i banen, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Vålerenga kom seg rundt på høyre og Finne avsluttet like utenfor på hel volley etter 53 minutter. Fem minutter senere var samme mann frempå igjen, men Sandberg reddet nok en gang en avslutning fra kort hold.

Stabæk med kontroll

Etter et godt Vålerenga-press over en lang periode uten å få uttelling fikk Stabæk etterhvert bedre kontroll på kampen. Bortelaget lå kompakt og gjorde vanskelig for Vålerenga som tydelig gikk tom for ideer offensivt.

Etter 74 minutter ble vondt til verre for Dønnum og Vålerenga. To gule kort på under 20 minutter, den siste etter en sen takling på Braaten, sendte Vålerenga kanskje beste spiller i dusjen med rødt kort.

Stabæk overtok mer av banespillet det siste kvarteret og kontrollerte kampen bedre.

Lufta gikk dermed ut av hjemmelaget og Vålerenga ellevte kamp uten seier er et faktum. Man må altså hele 25 år tilbake for å finne en verre rekke.

- Vi må tilbake til 1994 for å finne siste gang det skjedde, sier Bø Tosterud hos Eurosport.

Stabæk ligger på 10.plass med 29 poeng, like mange poeng som Vålerenga. Ned til kvalifiseringsplass er det seks poeng.

Den avstanden kan halveres om lagene bak på tabellen vinner sine kamper søndag.