Stabæk vil nekte unge spillere prøvespill med utenlandske klubber

Ledelsen i Stabæk er bekymret for at talentene forsvinner til utlandet og tar nå grep. Avgjørelsen skal ha kommet overraskende på mange.

Under et foreldremøte denne uken opplyste Stabæk om at klubbens unge spillere ikke lenger får tillatelse til å dra på prøvespill til utenlandske klubber.

Det skriver lokalavisen Budstikka. Ifølge avisen skal denne beskjeden ha kommet svært overraskende på mange av foreldrene.

LES OGSÅ: Hevder storklubb vil punge ut 600 mill. for Berge og Haaland

Tidligere har praksisen i Stabæk vært at klubben godtar prøvespill med klubber i utlandet så lenge en leder fra Stabæk reiser sammen med spilleren.

Geelmuyden til PSV



Utviklingssjef hos bæringene, Gaute Larsen, sier til avisen at han har vært med spillere på prøvespill i land som England og Nederland.

Nettavisen skrev i forrige uke at den unge angrepsspilleren Herman Geelmuyden (17) forlater Stabæk til fordel for den nederlandske storklubben PSV. Ifølge Budstikka skal stortalentet ha vært på prøvespill og treningsopphold i PSV flere ganger.

Geelmuyden er ikke den eneste som har fått utenlandske klubber på banen. Denne sesongen skal Stabæk ha mistet tre av sine talenter til klubber i Portugal, Belgia og Nederland. Dette bekymrer ledelsen i Eliteserie-klubben.

På foreldremøtet ble overgangen til Geelmuyden nevnt som en årsak til at klubben ikke lenger vil tillate prøvespill i utlandet. Overgangene til August Frobenius (Sporting) og Kristian Arnstad (Anderlecht) ble også nevnt i denne sammenheng.

FORKLARER: Sportslig leder i Stabæk INge André Olsern sier klubben må tenke på sin egen drift. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Både Frobenius og Arnstad skal også ha vært på opphold i de nevnte klubbene før de ble hentet dit. Det var juniortrener Fredrik Bekkelund som overleverte beskjeden til foreldrene, men henviste til sportslig leder Inge André Olsen for en kommentar.

- Vårt poeng er at spillere som velger å gå inn i løpet til Stabæk, skal følge det, og ikke reise rundt på masse prøvespill overalt. Dersom henvendelsene fra disse klubbene er seriøse, skal vi finne løsninger for det, sier han om saken til Budstikka.

- Kan ikke sitte stille i båten



Olsen mener tiltaket er til for å sikre klubbens drift og spillernes egen utvikling.

Stabæks sportslige leder sier det er for tidlig å si hva som kommer til skje dersom en spiller trosser forbudet og likevel reiser på prøvespill utenlands. Han legger imidlertid til at han tror dette blir vanlig praksis hos flere norske toppklubber med tiden.

Gaute Larsen påpeker at Stabæk ikke kan akseptere at talentene forsvinner.

- Det er et styrevedtak vi har gjort, med tanke på spillere vi nå ser forsvinner fra klubben uten kontrakt. Vi kan ikke sitte stille i båten å se våre beste talenter forsvinne, sier han til lokalavisen.

Han sier videre at han har forståelse for at avgjørelsen kan virke kontrollerende, men at Stabæk som klubb er nødt til å ta grep slik situasjonen er nå.

Ha beskriver utenlandske klubbers interesse for Stabæks unge talenter som et «trusselbilde», og at styret derfor har måttet ta affære.

Satser på egne spillere



Stabæk har i mange år vært kjent for å få fram en rekke lovende spillere gjennom sitt akademi og samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas.

Denne sesongen har spillere som Kristoffer Askildsen, Ola Brynhildsen, Emil Bohinen, og Oscar Aga - for å nevne noen - spilt A-lagsfotball for klubben.

En rekke av klubbens egenproduserte spillere har vært sentrale i jobben med å sikre Stabæk ny kontrakt i Eliteserien denne sesongen. Klubben, som trenes av svenske Jan Jönsson, har samlet 36 poeng på 28 kamper i den øverste divisjonen.

To runder før slutt er det nok til trygg plass på tabellen.

Det å satse på egenproduserte spillere har vært en suksessoppskrift, men kan selvsagt bli vanskelig om for mange forsvinner til utlandet i svært ung alder, noe som altså skal være baktanken med det tiltaket Stabæk nå har iverksatt.