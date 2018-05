Stabæk fortsatt uten seier på bortebane

Daouda Bamba ble matchvinner to minutter før full til da Kristiansund slo Stabæk 1-0 i eliteserien i fotball søndag.

Stabæk har ikke vunnet en seriekamp på bortebane så langt denne sesongen. I Kristiansund ble rekken forlenget fra fire til fem kamper.

Stabæk kom best i gang og spilte seg fram til et par gode sjanser i starten av kampen. Både John Hou Sæter og Vadim Demidov hadde muligheter, men klarte ikke lure ballen inn mellom stengene bak Sean McDermott i Kristiansund-målet.

Hjemmelaget kjempet seg inn i kampen, men heller ikke fra den kanten ble det produsert sjanser som resulterte i scoring i første omgang. Til pause sto det fortsatt 0-0 til tross for flere sjanser til begge lag.

Friskere

Det var et langt friskere Kristiansund-lag som entret matta i annen omgang, og allerede fem minutter etter hvilen trodde de fleste at hjemmelaget hadde tatt ledelsen. Men dommer Trond Ivar Døvle blåste for frispark, noe som ikke ble tatt godt imot blant de frammøtte.

Benjamin Stokke, som scoret hattrick i cupkampen forrige uke, fikk et par muligheter til å fylle på scoringskontoen, men klarte ikke få ballen bak Sayouba Mandé i Stabæk-buret.

Da det så ut som kampen skulle ende målløst sendte Daouda Bamba de frammøtte på Kristiansund stadion til himmels. Fra ellevemetersmerket sendte han keeper til høyre og ballen til venstre, og Kristiansund opp på 9.-plass.

Straffen ble dømt etter at Bamba selv ble felt av Andreas Hanche-Olsen innenfor sekstenmeteren.

Ett poeng skiller

Etter en jevnspilt annen omgang blåste dommer Trond Ivar Døvle av kampen, og Bamba ble den store helten for hjemmelaget.

Stabæk ligger med tapet fortsatt med sju poeng, og det er nå ett poeng som skiller ned til Bodø/Glimt på kvalifiseringsplass. Kristiansund krabbet med seieren opp på 10 poeng og en niendeplass.

Neste runde møter tar Stabæk mot Rosenborg, mens Kristiansund møter Haugesund borte.

(©NTB)

