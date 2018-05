Stabæk hodestups ut av cupen, flere eliteserielag slapp med skrekken

Stabæks cupeventyr er over etter 0-2-tap for Mjøndalen i 3. runde onsdag. Flere andre eliteserielag var også ille ute underveis.

To begivenhetsrike minutter rett etter pause beseglet Stabæks cupskjebne. Først avsluttet Andreas Hellum en god Mjøndalen-kontring til 1-0. Da var omgangen fire minutter gammel. To minutter deretter rundet Jibril Bojang to Stabæk-forsvarere på strålende vis og hamret ballen høyt i mål til 2-0.

– Vi var bunnsolide defensivt og mye bedre offensivt enn hva vi har vært i det siste, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NTB etter kampslutt og mente hans lag hadde god kontroll på gjestene fra Bekkestua.

Keeperen reddet Odd

Odd-keeper Viljar Myhra reddet to straffer i straffesparkkonkurransen mot Notodden og ble den store helten da skiensklubben sikret seg plass i 4. runde. Det sto 1-1 etter ordinær tid og to ekstraomganger.

Tre Odd-spillere scoret fra straffemerket. Det var nok.

Eliteseriens overraskelseslag Ranheim så også i lange perioder ut til å komme kraftig ned på jorda i cupoppgjøret mot Levanger. Hjemmelaget var to ganger foran etter scoringer av Adrià Mateo López og Robert Stene, men begge ganger utlignet Michael Karlsen for gjestene fra Trondheim. Mads Reginiussen og Sondre Sørløkk satte så inn målene som ga 4-2 til slutt.

Slite fikk også Tromsø mot Alta. Oppgjøret i Finnmark var målløst etter 90 minutter, men på overtid i første ekstraomgang fikk Mour Samb foten på et innlegg fra Morten Gamst Pedersen. Like etter ble Alta redusert til ti mann da Mats Frede Hansen ble utvist. Dermed slapp gjestene med skrekken.

RBK fikk slite

2. divisjonslaget Brattvåg detonerte en solid cupbombe da Molde ble ekspedert ut i forrige runde. Onsdag var Rosenborg på besøk, og de regjerende seriemesterne fra Trondheim måtte ha mer enn én time på å bryte ned Askeladdens forsvar. Da satte Alexander Søderlund inn 1-0 etter forarbeid av Mike Jensen.

Lillestrøm så ut til å gjøre kort prosess mot 2. divisjonslaget KFUM Oslo. Tidlige scoringer av Gary Martin og Thomas Lehne Olsen ga romerikingene en pangstart. KFUMs redusering tidlig i annen omgang skapte spenning, men oppgjøret endte 1-3 etter at Ifeanyi Mathew punkterte kampen på overtid.

Klar for 4. runde er også Brann, selv om mannskapet til Lars Arne Nilsen måtte ha en drøy omgang for å sprekke nullen i lokalderbyet mot 3. divisjonslaget Fyllingsdalen. Deyver Vega scoret det forløsende målet som ga 1-0-seier.

Heldig selvmål

Strømsgodset måtte ha hjelp for å komme i målprotokollen sin 3. rundekamp mot Bærum. Annen omgang var seks minutter gammel da hjemmelagets Mads Lyngen skulle heade ballen tilbake til egen keeper Sofus Rasmussen. Sistnevnte var på vei ut, og dermed havnet ballen i eget nett. Deretter fastsatte Mostafa Abdellaoue og Eirik Ulland Andersen resultatet til 3-0.

Egersund ble en tøff nøtt å knekke for Start. Kun 14 minutter gjensto av ordinær tid da Mathias Bringaker satte inn scoringen som ga gjestene fra Kristiansand grunn til å trekke pusten en smule. Oppgjøret endte 1-0.

Tungt var det også lenge for Haugesund, som havnet under mot Nest-Sotra. To scoringer av Frederik Gytkjær snudde imidlertid kampen og sikret avansement.

