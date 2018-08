Stabæk-målvakt til Odense

Sayouba Mandé forlater nedrykkstruede Stabæk til fordel for danske OB.

Ifølge Budstikka og Nettavisen har keeperen skrevet fireårig avtale med Odense-laget.

– Mande er glad for overgangen, men samtidig er det vemodig. Han har hatt en fantastisk tid i Stabæk, og som han har sagt før: Det er klubben som har gjort ham til den han er i dag, sier agent Jack Karadas til Budstikka.

– Klubbene er enige om en overgang seks måneder før Sayoubas kontrakt med Stabæk går ut. Som alle vet er Sten (Grytebust) i Odense og gjort sakene sine svært godt. Dette har vært en stor motivasjonsfaktor for Sayouba, samtidig som det nok signaliserer endringer i OB, sier agent Thomas Skilbred til Nettavisen.

Nylig hentet Stabæk VIFs målvakt Marcus Sandberg.

Sayouba Mandé har spilt 17 kamper for Stabæk denne sesongen. Stabæk får ifølge Budstikka en kompensasjon fra danskene for å slippe keeperen et halvt år før kontrakten med bæringene går ut.

