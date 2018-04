Stabæk og Start fortsatt sist etter uavgjort hengekamp

Stabæk og Start scoret en gang hver i onsdagens hengekamp og ligger fortsatt på nedrykksplassene i Eliteserien fotball når alle lag har spilt seks kamper.

Ohi Omoijuanfo ga Stabæk ledelsen med en avslutning fra spiss vinkel i det 70. minutt, men Kristjan Floki Finnbogasson utlignet åtte minutter før full tid. Dermed endte det 1-1 på Nadderud.

En sjanse- og underholdningsfattig kamp så ut til å skulle ende målløs inntil Stabæk omsider fikk til et godt angrep i det 70. minutt. Ola Brynhildsen sendte i vei et godt venstrebeinsskudd på et innlegg fra høyre, og keeper Benjamin Boujar måtte gi retur.

Den gikk ut til siden, og Boujar så først ut til å ordne opp selv da han kastet seg i beina på Ohi. Han fikk ikke grep på ballen, og Stabæk-spissen fikk kontroll før han fra spiss vinkel skrudde ballen inn mellom beina på keeper som ikke raskt nok kom seg på plass i målet.

Boujar, som nylig slapp inn seks mål mot Vålerenga da han på kort varsel måtte steppe inn for skadde Håkon Opdal, ble byttet inn ti minutter etter pause da Jonas Deumeland måtte ut med skade.

Forsvarsglipp

Etter ledermålet måtte Start satse framover i jakt på utligning, og det åpnet seg opp for Stabæk. Brynhildsen var svært nær 2-0 da han i det 80. minutt forfulgte en stuss fra Omoijuanfo, men avslutningen gikk rett utenfor.

– Den burde sittet. Det var dårlig av meg, sa Brynhildsen til Eurosport.

I stedet glapp det bakover for Stabæk, og Finnbogasson kunne løpe alene mot mål og sette inn 1-1-utligningen alene med keeper Sayouba Mandé.

– Vi må være skuffet over dette. Som mot Tromsø i forrige hjemmekamp kom baklengsmålet i en situasjon hvor vi skulle hatt full kontroll, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport.

Start-trener Mark Dempsey var i langt bedre lune.

– Jeg er henrykt over at vi kom tilbake. Vi viste besluttsomhet og aggressivitet, og jeg er glad for at vi stoppet rekken på fire strake tap. Jeg skulle gjerne hatt tre poeng, men dette vil gi selvtillit, sa han.

Sjanser

Finnbogasson hadde Starts to beste sjanser på 0-0. Etter en snau halvtime ble han spilt fram til høyre i feltet, men skjøt utenfor lengste stolpe.

Fem minutter ut i annen omgang tok han et frispark som duppet farlig. Mandé fikk så vidt fingertuppene på ballen og ga corner.

Onsdagens kamp skulle egentlig vært spilt i 2. serierunde. Stabæk kan glede seg over å være ubeseiret på hjemmebane, men det er blitt 1-1 i begge Nadderud-oppgjørene. Laget er fortsatt uten seier etter seks runder.

Laget er foran Start på målforskjellen, men bak de to andre klubbene med fire poeng. Tabelljumbo Start tok sitt første bortepoeng for sesongen.

Start-spiller Damion Lowe fikk gult kort på overtid og må stå over mot Haugesund søndag.

(©NTB)

Mest sett siste uken