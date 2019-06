Stabæk tok sesongens første bortepoeng: – Endelig, vi trengte den

Franck Boli satte inn kampens eneste mål da Stabæk slo Kristiansund 1-0 borte i eliteserien i fotball søndag.

Stabæk hadde på forhånd verken scoret eller tatt poeng på fremmed gress denne sesongen, men søndag sikret Boli sesongens første trepoenger for Jan Jönssons menn.

– Endelig, endelig. Vi trengte den, sa matchvinneren til Eurosport etter kampen.

Boli sikret tre poeng nærmest på egen hånd etter at han driblet seg gjennom Kristiansund-forsvaret og ble felt av keeper Sean McDermott. Straffen tok han selv, og plasserte ballen kontant i nettmaskene bak Kristiansund-keeperen.

Det ble kampens eneste mål. Dermed gikk Kristiansund på sitt første tap på åtte kamper i Eliteserien.

Straffebom

Stabæk var samtidig heldige som ikke lå under til pause. Selv om det var målløst halvveis i Kristiansund, manglet det ikke på dramatikk.

Like før halvtimen var spilt pekte dommeren på straffemerket etter at ballen traff hånden til gjestenes Madis Vihmann. Flamur Kastrati sendte ballen på utsiden av målet fra krittmerket.

Få minutter senere kolliderte Kastrati med Stabæks Vadim Demidov. Kristiansund-spissen ble liggende tilsynelatende bevisstløs på banen og måtte forlate banen på båre med nakkekrage.

Det ble senere opplyst at alt går bra med måltyven.

Stolpetreff

Ola Brynhildsen var deretter nær ved å score sesongens første bortemål for Stabæk, men sleivet da han nærmest upresset sendte ballen utenfor fra fem meters hold. Fem minutter etter pause var Brynhildsen nær ved å gi Stabæk ledelsen på ny, men igjen gikk ballen på utsiden av stengene.

Hjemmelaget produserte på sin side flere sjanser og var ikke langt unna å ta ledelsen da Dan Peter Ulvestad smalt ballen i stolpen. Men da det så ut til å gå mot poengdeling rundet Boli av flere Kristiansund-spillere før han ble felt og avgjorde fra straffemerket.

Med ett minutt igjen på klokka etter scoringen ble tiden for knapp for hjemmelaget til å rette opp skaden. Dermed kunne Stabæk juble for sesongens første poeng på bortebane.

Fornøyd Jönsson

Stabæk-trener Jönsson var en fornøyd mann etter kampen.

– Ja, det er jeg. Det var veldig bra arbeidsinnsats, og vi måtte forsvare oss mye mot et bra lag. Vi hadde mange sjanser, men vi er ikke presise nok. Og så er det sjanser andre veien også, og de bommet jo på en straffe. Vi hadde nok marginene med oss, som vi ikke hadde mot Tromsø, sa han til Eurosport.

– Men det er store steg i riktig retning, og jeg er veldig glad for tre poeng, fastslo Jönsson videre.

Neste runde spiller Kristiansund borte mot Rosenborg på Lerkendal, mens Stabæk tar imot Ranheim på Nadderud.

