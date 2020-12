Ståle Solbakken blir ny landslagssjef

Tar over fra 7. desember 2020.

Det melder Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding torsdag. Han overtar landslaget fra den 7. desember 2020.

NFF skriver følgende i en pressemelding om ansettelsen torsdag formiddag:

- Naturlig for NFF

«Da Ståle Solbakken, som også har vært i prosess med NFF om landslagsjobben for A-herrer tidligere, ble ledig på trenermarkedet, var det naturlig for NFF å snakke med ham om hans fremtidsplaner. Dette ble gjort i full åpenhet med Lars Lagerbäck. Hovedmotivet har vært å se de neste landslagsårene i et lengre planleggingsperspektiv enn til 2022, da Lagerbäck uansett skulle gitt seg».

- Der vi er nå, i overgangen mellom to kvalifiseringer, ønsker vi å trekke perspektivet minst fire år fram, i første omgang til og med EM i 2024. I et sånt perspektiv var det naturlig å innlede samtaler med Ståle Solbakken, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Samtalene med Solbakken, som tidligere i høst fikk sparken fra jobben som trener i danske FC København, har pågått noen uker, opplyser NFF.

- Ståle er en stor trenerkapasitet som kjenner norsk fotball meget godt. Han har god trenererfaring, og han har levert sterke prestasjoner internasjonalt gjennom mange år, sier Svendsen, og legger til at Solbakken er svært motivert for jobben.

Solbakken: - Stolt og beæret

Solbakken selv sier det er en ære å få muligheten med Norge.

- Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med. NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, sier Ståle Solbakken, påtroppende landslagssjef for A-herrer.

Dette er ikke første gang Solbakken ansettes som landslagssjef for Norge. Han ble også ansatt i jobben i 2012, men måtte trekke seg da han fikk tilbud om å ta over som hovedtrener i den tyske klubben Köln.

Han har i løpet av karrieren trent klubber som HamKam, FC København, tyske Köln og engelske Wolverhampton.

Lagerbäck-klausul

Lars Lagerbåack hadde opprinnelig en kontrakt med det norske landslaget til etter et eventuelt sluttspill i 2022, men NFF har benyttet seg av en klausul i avtalen med svensken som gjør at samarbeidet kan avsluttes underveis i avtaleperioden.

- NFF vil takke Lars for den jobben han har gjort med våre beste menn. I løpet av hans tid har vi fått fram en hel ny generasjon landslagsspillere, som sammen med veteranene lover godt for fremtiden. Med Lars ved roret har vi løftet oss 40 plasser på FIFA-rankingen. Vi vant vår gruppe i Nations League i 2018 og vi var på god vei til å ta enda et steg opp i høst, men vi lykkes dessverre ikke i playoff-kampen for neste års EM. Det er et landslag på stell Ståle nå overtar og skal videreutvikle, sier Svendsen.

For Lagerbäcks del har denne høsten vært preget av uro rundt landslaget. Først tapte Norge den viktige play off-kampen mot Serbia i Nations League og i kjølvannet av den kampen ble det meldt om internt bråk i troppen. Det skal ha foregått en høylydt krangel mellom landslagsledelsen og Alexander Sørloth på et spillermøte.

Deretter måtte Norge trekke seg fra Nations League-kampen mot Romania, på grunn av covid-19-smitte i troppen. Lagerbäck fikk ikke lede Norge i kampen mot Østerrike, heller, og et såkalt nødlandslag ble sendt nedover til den kampen.

Svensken har ledet Norge siden 2017, da han overtok etter Per-Mathias Høgmo.

