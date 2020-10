Ståle Solbakken er ferdig som trener i FC København

Etter til sammen 13 år i FC København har Ståle Solbakken fått sparken som hovedtrener i klubben på grunn av dårlige resultater.

Klubben skriver på sin hjemmeside at Solbakken får sparken fordi klubben den siste tiden ikke har levert resultater «på tilfredsstillende nivå».

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessrike manager i FCKs historie, og alle i klubben skylder ham en stor takk for den innsats han har lagt ned. Vi må dog konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende, og det tar vi nå konsekvensen av, sier styreleder Bo Rygaard i en pressemelding.

Etter fire kamper i superligaen ligger hovedstadslaget på 9. plass etter å ha tapt to av fire kamper.

– Enhver epoke har sin avslutning, og vi føler at tiden er inne for at nye krefter bygger videre på det sterke fundamentet Ståle og hans team har skapt. Det har vært en vanskelig beslutning, både faglig og følelsesmessig, men vi har tenkt oss grundig om, skriver Rygaard.

Ståle Solbakken kom til FC København som trener første gang i 2005 og trente klubben i seks år, før han gikk videre til Köln. Han var også innom Wolverhampton, før han vendte tilbake til København i 2013.

Også Solbakken-assistent Bård Wiggen er ferdig i klubben. Hjalte Bo Nørregaard er utpekt som midlertidig trener.