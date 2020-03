Ståle Solbakken tok affære da FC Københavns stjernespiller var deprimert

Nordmannen føler seg moralsk forpliktet til å hjelpe spillerne sine.

I nesten hele verden har fotballen stoppet opp på grunn av koronakrisen. I Danmark har Superligaen blitt utsatt på ubestemt tid siden 9. mars, og det er det mange spillere som har fått merke fysisk, men ikke minst mentalt.

Nå forteller Ståle Solbakken hvordan han prøver å ta vare på spillerne sine i København.

- Det er noen spillere som er hardt rammet. De spillerne som er langt hjemmefra, har venner og familie, som befinner seg i ganske utsatte områder, sier FCK-treneren til FCK TV på klubbens hjemmeside, ifølge danske BT.

Inviterte stjernespilleren hjem

Grekeren Carlos Zeca, som har portugisiske aner, er lagets kaptein og stjernespiller. For øyeblikket er hans barn og moren i Portugal, og 31-åringen får ikke forlate Danmark på grunn av stengte grenser. Det har gått tungt innpå Zeca som skal være langt nede.

ENGSTELIG: FC Københavns kaptein Carlos Zeca er langt nede, fordi han får ikke besøkt barna sine under koronakrisen. Foto: Petter Arvidson (BILDBYRÅN)

- Jeg inviterte Zeca hjem til meg nylig, med to meters avstand, for å ta vare på ham. Han er jo i en situasjon hvor han ikke kan møte barna sine, så vi må alle forsøke å ta vare på hverandre, og legge til rette for en så god hverdag som mulig innenfor retningslinjene som er lagt, forteller Solbakken videre.

Rammet hardt

For øyeblikket har Danmark stengt grensene til og med 13. april, og ifølge nettstedet worldometers.info har landet 2395 bekreftede smittetilfeller i skrivende stund. 72 personer skal ha dødd av koronaviruset.

Superligaen var opprinnelig utsatt i to uker fra 12. mars, men er nå utsatt på ubestemt tid. Det har imidlertid blitt åpnet for at klubbene kan ha treningsøkter utendørs, så lenge det er i mindre grupper med god avstand, skriver Superligaens hjemmeside.