Stamsø Møller om Mourinho-ansettelsen: - Et knallhardt valg

Simen Stamsø Møller ser logikken i at Tottenham hentet José Mourinho, men mener managerveteranen ikke kan fremstå slik han gjorde som Manchester United-manager.

Onsdag morgen kom nyheten om at Mourinho er ny Spurs-manager, kun noen timer etter at det ble kjent at Mauricio Pochettino hadde fått sparken i London-klubben.

Mourinho har en lang og innholdsrik managerkarriere, men slet mot slutten av sin tid som Manchester United-manager, noe som endte med at han måtte forlate sin post i desember 2018.

Nå er portugiseren tilbake i det gode selskap i England.

- Det er jo et knallhardt valg. Et ekstremt skifte i filosofi på så mange måter, svarer TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller på spørsmålet om hans tanker rundt ansettelsen, og påpeker at det er en logikk i at Tottenham har valgt å hente én av de mestvinnende managerne som finnes på markedet.

- Det er ganske åpenbart hvorfor de henter ham nå som han er tilgjengelig. Det er for å vinne ting. Det er jo «fair enough», men det som er det vanskeligste for Mourinho er selvfølgelig to ting: å vinne spillerne og få dem til å gjøre som han vil, og å vinne supporterne. Det er det aller vanskeligste for ham. Sorgen er ikke nærheten av å ha lagt seg før Mourinho er klar. Jeg vet ikke om noen managere i verden som er så godt likt av alle (som Pochettino), og da mener jeg ikke bare Tottenham-fans, forteller Stamsø Møller.

EKSPERT: Simen Stamsø Møller mener ansettelsen av Mourinho er et knallhardt valg. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

- Det må han slutte med

Pochettino var en ekstremt populær mann på Tottenham Hotspur Stadium. Argentineren var svært nære å lede laget til Champions League-triumf forrige sesong, men tapte mot Liverpool i finalen. Denne sesongen har ikke laget vært til å kjenne igjen, og til slutt måtte den sympatiske manageren ta sin hatt og gå.

Inn kommer Mourinho, som ved siden av sin enorme merittliste også er kjent for å være nådeløs. Portugiseren fikk blant annet mye kritikk under sin tid i Manchester United da han i media kritiserte sine egne spillere.

Spesielt Luke Shaw fikk virkelig unngjelde i løpet av Mourinhos tid i United, noe som skal ha skapt sterke reaksjoner i United-laget.

Stamsø Møller understreker at Tottenham nå får en helt annen manager å forholde seg til.

- Det er nesten bestandig splitt og hersk med Mourinho. Jeg er ikke sånn stor fan av den stilen, og det er virkelig ikke noe Pochettino har gjort. Han har helt sikkert vært misfornøyd med spilleres moral og så videre, men han har aldri, aldri kastet noen under bussen. Det har Mourinho gjort mange ganger i sin karriere, forteller TV 2-eksperten som tror akkurat dét er noe Mourinho må legge av seg.

- Det må han nesten bare slutte med, tror jeg. Det ble litt latterlig i Manchester United, synes jeg. Det blir latterlig å skylde på sine egne spillere. Jeg tror dagens fotballspillere må strykes litt mer med hårene enn da han var i Inter og Chelsea. Man må selvfølgelig være nådeløs, men også ha gode menneskelige egenskaper både innad og utad. Det er sånne ting han må unngå, for hvis han begynner med det tror jeg veien til katastrofe er ganske kort.

ANSATT: Jose Mourinho er Tottenhams nye hovedtrener. Foto: (Tottenham Hotspur/Twitter)

- En kynisk mann



Mourinho har vært en trofégarantist i svært mange av klubbene han har vært i. 56-åringen vant Champions League med Porto i 2004, og har deretter vært manager i både Chelsea (to perioder), Inter, Real Madrid og Manchester United.

Veteranen har vært uten managerjobb siden han fikk sparken i Manchester United og ble avløst av Ole Gunnar Solskjær, men nå er han tilbake i jobb etter å ha blitt enig Spurs' styreleder Daniel Levy.

- Det virker som det er en klar og tydelig beskjed fra Daniel Levy, han er jo en kynisk mann. Nå skal det vinnes for enhver pris, sier Stamsø Møller som understreker at det vil være nærmest umulig for Mourinho å få samme status i klubben som det Pochettino hadde.

- Han har veldig mye å jobbe med, og det er ingen sikkerhet i den ansettelsen. Det kan gå bra, men også rett vest. Alle stedene Mourinho har vært, så har det endt stygt.

Portugiseren kommer til klubben kun halvannen måned før vinterens overgangsvindu åpner. Mourinho har i sine tidligere klubber gitt klart uttrykk om han mener klubben bør forsterke seg, mens Tottenham og Levy har hatt for vane å ha en mer nøktern rolle på overgangsmarkedet.

Da Spurs signerte 18-åringen Jack Clarke (og senere rekordsigneringen Tanguy Ndombele) i sommer, var det den første signeringen på 517 dager.

Stamsø Møller er klar på at han tror Mourinho må gjøre maks ut av det han har tilgjengelig i sin nye klubb.

- Mourinho har vært vant til å få handle fra så høy hylle som det er realistisk å handle på fra der han er, og noen ganger har det vært øverste hylle. I United var det kanskje ikke slik at alle ville dit, slik som i gamle dager og derfor måtte han hente de som var realistisk, men de plukket han ganske greit. Det var masse penger og klubben var villig til å høre på det han ville, mens i Tottenham har det vært veldig annerledes.

Eksperten tror ikke stjernemanageren har fått lovnader fra Levy om at han vil få nærmest ubegrenset med midler til spillerkjøp.

- Jeg klarer ikke å se for meg at Daniel Levy, av alle i verden, gir Mourinho et par milliarder å handle for. Det kan jeg aldri i verden se for meg. Her må det jobbes med det de har, og tenke litt nytt. Ikke gå for verdensstjerner, for det går ikke an, avslutter han.