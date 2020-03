Stanser all norsk toppfotball med umiddelbar virkning

Korona-viruset fortsetter å skape konsekvenser for idretten. Nå er det bestemt at norsk fotball settes på vent inntil videre.

Det ble offentliggjort torsdag formiddag i en pressemelding.

Seriestarten i norsk fotball blir utsatt - i første omgang til 15. april 2020.

- All toppfotballaktivitet stopper i første omgang til 15. april 2020. Dette innebærer at alle planlagte kamper i Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk-Tipping ligaen, NM kamper og treningskamper utsettes til etter 15 april, heter det i pressemeldingen flere klubber har publisert.

Det vil ikke bli spilt treningskamper fra og med 13. mars. Offisielle kamper vil tidligst starte opp igjen første helgen i mai, informeres det om.

- Målet er fortsatt at både serier og norgesmesterskap skal gjennomføres. Hvordan må en komme tilbake til senere, skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Utbruddet av koronaviruset har ført til enorme konsekvenser, ikke bare for helse- og styringsmakter, men også for idretten. En rekke store og små arrangementer er enten flyttet, avlyst eller holdes for tomme tribuner.

Tidigere torsdag kom meldingen om at også det danske forbundet (DBU) stenger all fotballvirksomhet med umiddelbar virkning.

DBU og DBU bredde besluttet torsdag å avlyse alle fotballaktiviteter i Danmark i perioden frem til søndag 29. mars, altså eksakt samme periode som den danske regjeringen har valgt å stenge skolene.

Norges fotballforbund opplyste tidligere torsdag og at også alle breddefotball-aktiviteter er avlyst ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet, opplyser forbundet i en pressemelding.

- Vi har over 370.000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.