Står uten seier denne sesongen - men PL-eksperten er klar på hva Berge bør gjøre

Det har vært snakk om flere toppklubber i Europa, men Erik Thorstvedt mener Sander Berge bør fortsette utviklingen i Sheffield United.

Sander Berges Sheffield United har hatt en forferdelig start på sesongen, og står med null seire på tolv kamper.

Kun ett poeng er fasiten etter en tredjedel av sesongen, og varsellampene har for alvor begynt å lyse.

Les også: Molde trakk tyske Hoffenheim: - Vi kan slå dem

På bunnlagets midtbane er det en nordmann som styrer, og Sander Berge har høstet skryt for sine prestasjoner til tross for den lange tapsrekken.

– Han blir

22-åringen fra Asker har vært på radaren til blant annet Arsenal, men TV2s Erik Thorstvedt mener han ikke trenger å ha noe hastverk for å finne seg en ny klubb.

- Jeg tror Sander Berge blir i Sheffield, i hvert fall ut årets sesong. Det er ikke noe grunn til at han skal forlate den klubben der nå, og han har samtidig en kontrakt å forholde seg til, sier Premier League-eksperten til Nettavisen.

- Vil det være godt for utviklingen hans?

- Det optimale ville jo vært om han spilte i en klubb som vant mange kamper, men samtidig tror jeg at Sheffield kommer seg. De har hatt en forferdelig start, men hvis de nærmer seg nivået fra i fjor vil de klare seg.

Les også: Tyson brukte ti millioner på 90 minutter før storkampen: - Jeg prøvde å stoppe han

Tror på mye spilletid

Berge har spilt samtlige kamper for tabelljumboen, og Thorstvedt tror ikke det vil endre seg med det første.

- Han er jo på mange måte prestisjeprosjektet deres, og de hentet han for mye penger. Så jeg tror ikke han vil bli satt ut av laget med det første.

- Så du tror ikke det blir lettere å sette ut en ung nordmann, enn andre spillere?

- Nei, faktisk ikke. Vi ser jo at Berge er en meget god fotballspiller, og er selvskreven i det laget. Så får man håpe for hans del at ting snur snart, avslutter den tidligere landslagskeeperen.

Får ros av Solskjær

Selv om Manchester United er storfavoritt borte mot Sheffield United, understreker Ole Gunnar Solskjær at Sander Berge må passes på i torsdagens oppgjør.

– Jeg vet mer eller mindre alt om Sander fra tiden i Norge. Jeg har snakket mye med Kjetil Rekdal om ham, og han har gjort det bra på landslaget, sa Manchester United-manageren til TV 2 på onsdagens pressekonferanse og fortsatte:

– Han trengte litt tid for å venne seg til tempoet og intensiteten i Premier League, men nå ser Sheffield United at de har signert en veldig god spiller, og han kommer bare til å bli bedre. Vi vet at vi må følge med på ham.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

Sheffield-klubben satte overgangsrekord da Berge ble signert i januar. 22-åringen har etablert seg på midtbanen til laget som kun har tatt ett poeng i inneværende sesong.

Tabellen er noe lystigere lesning for Solskjærs menn. Rødtrøyene fra Manchester er midt på tabellen etter elleve kamper og er favoritter på Bramall Lane. Laget har vunnet samtlige kamper på fremmed gress så langt i Premier League-sesongen.

På Bramall Lane må Solskjær trolig klare seg uten Edinson Cavani, som pådro seg en liten skade i begynnelsen av desember.

– Det er en risiko, det er litt for tidlig. Jeg tviler på at han er tilgjengelig, sa han.

Reklame Grafen viser hvorfor denne strømavtalen er historisk god