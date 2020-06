Start ble knust av et effektivt Odd-lag

Skiensklubben gjorde kort prosess på Sørlandet.

START - ODD 0-5:

Skienslaget gikk rett i strupen på hjemmelaget, og tok ledelsen allerede etter fire minutter ved Markus André Kaasa. 22-åringen chippet ballen elegant over Amund Wichne og i mål. Noen minutter senere kunne Start ha utlignet, men Schulze sin heading traff tverrliggeren.

I fotball snur ting imidlertid fort, fordi like etterpå økte Odd ledelsen til 2-0. Vebjørn Hoff banket til fra rundt 18 meter og Wichne var sjanseløs. Bortelaget fortsatte å produsere sjanser, og de fikk nok en god mulighet etter 18 minutter, men sjansen ble blokkert i siste liten. Start var tydelig rystet og fryktelig svake i starten av kampen.

- Forbilledlig

Etter 23 minutter fikk RBK-klare Torgeir Børven en stor mulighet, men skuddet gikk like utenfor. Det var Odd for alle pengene den første halvtimen av kampen på Sør Arena. Skienslaget fortsatte å ha god kontroll på kampen utover omgangen, og Start var ikke i nærheten av å utligne. TV 2-ekspert Jesper Mathisen tok seg tid til å hylle Børven:

- Det Børven har levert etter at han ble klar for RBK er forbilledlig, og det viser hva slags type storscoreren er. Hamrer inn mål, jobber hardt og er 100% profesjonell. Mange spillere ville sutret, prestert dårlig og hatt hodet en helt annen plass, skriver Jespen Mathisen på Twitter.

Selv om hovedpersonen allerede er klar for Rosenborg, risikerer Børven å gå en måned uten å spille fotball, hvis Rosenborg ikke velger å kjøpe ut 28-åringen før overgangsvinduet stenger.

- Det er ikke så mye jeg får gjort noe med. Det er selvfølgelig fem kamper jeg har lyst til å spille, sa Børven til Eurosport.

Det spissen viser til er at hvis Rosenborg ikke kjøper ut Børven før kontrakten hans går ut 31. juli, så kan ikke 28-åringen spille kamper igjen før det nye overgangsvinduet åpner 6. september.

HERJER: Torgeir Børven står nå med seks mål på fire kamper. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Ekspert Kjetil Rekdal tror imidlertid at Odd vil få penger for storscoreren.

- Børven fortsetter der han slapp i fjor, kanskje ikke så vanskelig å score i dag. Odd sitter med gode forhandlingskort på hånda før vinduet stenger, skrev Kjetil Rekdal på Twitter.

- Har han gjort en feil?



TV 2-ekspert Jesper Mathisen var også henrykt over det han så av en fersk 18-åring.

- Filip (18) med en enorm omgang på Sparebanken Sør Arena. Har han gjort en eneste feil? Kitolano, Jørgensen og Hoff har hatt full kontroll på den midtbanen. Rett og slett en nydelig midtbanetrio, skrev eksperten på Twitter.

Den unge mannen Mathisen snakket om var Filip Jørgensen som også herjet mot Vålerenga i runden før, og 18-åringen var selv fornøyd etter kampen.

- Det var veldig gøy å spille i dag. Jeg føler meg bra. Jeg trodde ikke på dette her før sesongen, sa Jørgensen til Eurosport.

Straffe

Odd bare fortsatte i samme spor etter pause og utvidet ledelsen etter kun fire minutter på en straffe som Børven enkelt satte i mål. Foranledningen til straffen var en klar hands fra Start-spiller Eirik Wichne.

Start forsøkte å komme tilbake i kampen og fikk en god mulighet i det 60. minutt, men skuddet til innbytter Mikael Birk Ugland ble reddet på streken. Noen minutter senere var det imidlertid for Børven-show igjen. Et kontant hodestøt etter et hjørnespark, og dermed var det Børvens andre scoring for kvelden.

Start fortsatte å være tannløse fremover, og kampen dabbet av tempomessig utover omgangen siden Odd valgte å kontrollere seieren helt inn, men de ga seg ikke helt. Like før slutt satte innbytter Tobias Lauritsen inn 0-5 målet, og dermed ble det en bekmørk kveld for Start.

- Det blir tungt det her. Det er et skikkelig slag i trynet, sa Start-spiller Erlend Segberg etter kampen til Eurosport.