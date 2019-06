Start bøtelagt for ulovlig kontraktsklausul

Start er ilagt 75.000 kroner i bot på grunn av en såkalt «nedrykksklausul» i kontrakten til Kevin Kabran.

I en pressemelding fredag erkjenner Start at det ble begått feil i forbindelse med inngåelsen av kontrakten mellom Start og Kabran. Kontrakten ble inngått i januar 2018.

Klubben tok selv kontakt med forbundet for å ordne opp i forholdet. I ettertid har også Kabran skrevet en ny kontrakt med Start, uten en slik klausul.

Nå har doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund gitt Start en bot på 75.000 kroner.

«I skjerpende retning legges det vekt på at IK Start spilte i Eliteserien da hendelsen fant sted, og overtredelsene er således begått av en klubb på øverste nivå i norsk fotball. I formildende retning legges det vekt på at IK Start på eget initiativ informerte NFF om forholdet, og at klubben har bidratt til å oppklare sakens faktum», skriver utvalget.

Det følger av NFFs overgangsreglement at det ikke avtales begrensinger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb.

Start har ikke avgjort om klubben ønsker å benytte seg av retten til å anke.

Kabran er lånt ut til Allsvenskan-klubben Elfsborg fram til 31. juli.

(©NTB)