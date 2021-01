Start får rasismebot på 25.000 kroner

Start får 25.000 kroner i bot etter at en av deres supportere kom med rasistiske tilrop mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo.

Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) opplyser at klubben også må spille med et banner på tribunen i årets sesong hvor det står #STOPPrasisme.

Start ga supporteren som kom med tilropene 60 kampers karantene fra sine kamper.

Påtalenemnda ba om at Start måtte spille for tomme eller delvis tomme tribuner, avhengig av koronareglementet ved sesongstart. Nemnda mente også at klubben ikke skulle betale bot om det ble tilfellet.

Doms- og sanksjonsutvalget kom til at det er stor usikkerhet om hvorvidt tilskuere får slippe inn, og at Start selv, i motsetning til de to andre rasismesakene i norsk fotball i fjor, varslet mediene om de rasistiske tilropene.

De to andre sakene gjaldt Aalesund og Sandefjord. Som begge måtte spille en kamp for tomme tribuner, betale bot og henge opp et banner på tribunen.

Start og påtalenemnda kan anke avgjørelsen. Partene har en ukes ankefrist.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto