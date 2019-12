Start-helten etter dramaet: – Som å være i drømmeland

Martin Ramsland ble dagens mann for Start på Åråsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Start kom under 0-4 borte mot Lillestrøm, men et sent hat trick fra Martin Ramsland i løpet av seks minutter i annen omgang sendte LSK ned i 1. divisjon.

Onsdagens drama på Åråsen endte 4-3 til LSK. Det gir Start eliteserieplass på bortemål etter 5-5 sammenlagt over to kvalifiseringskamper. Kvarteret før slutt syntes Lillestrøm å være klar for sin 46. strake sesong på øverste nivå i norsk fotball da laget ledet 4-0. Så snudde imidlertid alt på Åråsen. Tom Nordlie måtte se laget sitt gå opp i limingen defensivt og slippe inn tre raske mål. Dermed var nedrykket et faktum. Gleden var tilsvarende stor i Start-leiren. – Det er ikke mange som har det bedre enn meg nå, tror jeg, sa Start-helten Martin Ramsland til NTB. – Jeg hadde aldri trodd at følelsen av å rykke opp skulle være så bra som dette. Det er som å være i et drømmeland, sa Ramsland om sine magiske seks minutter. – Hva skjedde? – Det er ikke lett å forklare, men vi hadde en liten samling på 0-4. Vi måtte bare spille enkelt og slenge ballen oppover på banen. Vi fikk 1-4, og så kom 2-4 kort etter. Da fikk vi blod på tann, sa han. Han kalte opplevelsen «det sykeste jeg har vært med på i min fotballkarriere». Lillestrøm-trener Nordlie forsøkte å kaste innpå Frode Kippe til veteranens siste opptreden i LSK-trøya på tampen. Håpet var en scoring som ville berge eliteserieplassen. Den kom ikke. Ingen syndebukker Etter kampslutt låste trenere og spillere i LSK seg inne i garderoben. Først rundt en halvtime senere kom Tom Nordlie ut for å møte pressen. – Inne i garderoben er det ingen som sier noe. Det er ekstremt skuffede folk. Vi spilte en perfekt kamp i 75 minutter, sa han til Eurosport. LSK-treneren slet med å finne forklaringer på kollapsen det siste kvarteret. – Der ser du hvor mye det mentale spiller inn. Angsten griper oss, sa Nordlie, som var klar på at det ikke var noen syndebukker i LSK-leiren onsdag. Måten laget hans framsto de første 75 minuttene var han meget godt fornøyd med. – Jeg har vært med 31 år og har vel ikke opplevd maken noen gang, sa Nordlie om de fire målene LSK gjorde. Snuoperasjon Start hadde 2-1 å gå på fra lørdagens første oppgjør i Kristiansand, men bare litt over ett minutt var gått da LSK tok føringen. En ufarlig pasning fra Thomas Lehne Olsen fant Simen Kind Mikalsen like utenfor 16-meteren. Han fikk all verdens tid og banket til med venstrebeinet, og ballen smøg seg mellom beina på Start-forsvarer Lowe og i mål. Thomas Lehne Olsen har ikke scoret mye for LSK denne sesongen, men fikk stå helt alene inne i feltet og heade ballen mot mål midtveis i omgangen. Lowe fikk hodet på ballen og fintet ut egen målvakt. Start-trener Joey Hardarson mente spillerne hans tapte for mange dueller før pause og måtte opp flere hakk for å snu kampen i annen omgang. Start gikk mye tøffere ut og presset hjemmelaget dypt innledningsvis. Det ga samtidig mye rom for kontringer. Hjemmelagets Sheriff Sinyan fant Daniel Gustafsson på en overgang, og svensken hadde en hel banehalvdel for seg selv da han stormet inn 3-0-scoringen. Punktert Alexander Melgalvis var deretter på riktig plass foran mål på et overlegg fra Fredrik Krogstad og gjorde 4-0. I jubelen etter målet ramlet LSK-fansen inn på banen over ødelagte reklameplakater. – Det er glederus. Det er lettelse og glede og alt på en gang. Jeg synes det er litt fortjent etter alt som har skjedd denne sesongen, sa Hardarson til NTB. – Det var imponererende av Ramsland. Det var tre fantatiske mål han klarer å score i pressede situasjoner, sa Hardarson. Etter 76 minutter kom reduseringen til 1-4 da Martin Ramsland vant en hodeduell og styrte ballen i mål. Det var den førte virkelig sjansen til Start. Et par minutter senere var Ramsland frampå igjen og skapte ny spenning i kampen med sin andre fulltreffer. Da var det i tillegg mer enn nok tid til å redusere ytterligere til 3-4, og tre minutter senere slo Ramsland til med målet som snudde jubel til fortvilelse hos hjemmefansen. Den tilreisende Start-fansen jublet vilt. På tampen av oppgjøret kastet LSK-fansen flere røykbomber ut på banen. Det førte til flere minutters utsettelse. I tillegg hørtes flere høye smell fra tribunen. (©NTB)