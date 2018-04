Niklas Sandberg forlater Ull/Kisa til fordel for Start. Det bekrefter eliteserieklubben selv onsdag.

22-åringen har vært jaktet av en rekke klubber etter at han scoret hele elleve mål for Ull/Kisa sist sesong. Tirsdag meldte Eurosport at han er klar for Start, og onsdag kom bekreftelsen fra Kristiansand-klubben.

Sandberg hadde kontrakt med Jessheim-laget ut 2019. Midtbanespilleren kom til Ull/Kisa fra Sandnes Ulf foran 2017-sesongen.

Nå har han skrevet under en treårskontrakt med Start. Den nyopprykkede klubben ligger på åttendeplass i Eliteserien etter én seier og ett tap.

Ull/Kisa innledet 1. divisjon med 1-1 mot HamKam mandag. Det ble Sandbergs siste kamp i gult og grønt, men klubben brukte ikke lang tid på å hente inn en erstatter.

Onsdag bekrefter Sandefjord at William Kurtovic, bror av håndballspilleren Amanda Kurtovic, har undertegnet en låneavtale med Ull/Kisa-laget.

Avtalen for 21-åringen strekker seg fram til sommeren.

