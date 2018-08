Start-keeper kjørt til sykehus under 1-1-kamp på Marienlyst

Jonas Deumelands skade kastet skygger over 1-1-kampen mellom Strømsgodset og Start på Marienlyst. Starts målvakt fikk behandling på banen i over et kvarter.

Det var i det 87. minutt at Deumeland kolliderte med lagkamerat Eirik Wichne og ble liggende å vri seg i smerter. Tyskeren tok Lars Vilsviks innlegg med begge hender, men landet åpenbart så forkjært at han trengte medisinsk hjelp.

Med nakke- og ryggskader tar man ingen sjanser. Det gikk over et kvarter før Deumeland ble flyttet over på en båre og kjørt til sykehus med ambulanse.

– Det er ikke sånt du ønsker å se, verken hos dine egne eller andre spillere. Fotballen blir veldig lite viktig når slikt skjer, men jeg vet ikke eksakt hva det er for noe, sa Start-trener Kjetil Rekdal til Eurosport da målvakten fortsatt lå nede på Marienlyst-gresset.

– Kanskje han fikk en nakkesleng eller noe. Jeg fikk kontakt med ham før han gikk ut, så han var bevisst, og alt gikk for så vidt greit. Og så har jeg hørt at han får god behandling nå, så jeg håper det går fint med ham, sa Wichne til VG.

Håkon Opdal, som returnerer til Brann etter sesongen, spilte de siste minuttene som Deumelands erstatter.

Lenge så Start ut til å ta sin første borteseier etter comebacket i Eliteserien, men i det 80. minutt vartet Jakob Glesnes opp med en skikkelig suser. Langskuddet føk opp i lengste kryss.

Kabran-scoring

Det var en fortjent utligning. Strømsgodset hadde banket på døra gjennom hele annen omgang. Drammenserne var svake de første 45 minuttene, men hevet spillet etter sidebytte.

To av Starts sommersigneringer viste seg fram i forkant av gjestenes ledermål i det 32. minutt. Etter en lang ball i bakrom misset først Adeleke Akinyemi en stor mulighet alene med Godset-keeper Espen Bugge Pettersen. Returen havnet hos Herolind Shala, som spilte videre til Kevin Kabran framfor å skyte selv.

Svensken kunne enkelt styre ballen i åpent mål. Det var Kabrans femte seriemål i år.

Temposvakt

Starts plan om å ligge lavt og kompakt i banen fungerte svært godt før pause. Gjestene greide å frustrere et temposvakt Godset-lag, som slet med å komme til de virkelige store sjansene.

I pausen etterlyste Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen mer fart.

– Vi må heve oss og se ut som et fotballag igjen. Det går for sakte, sa Ingebretsen til Eurosport.

I annen omgang fikk Deumeland langt mer å gjøre. Tyskeren måtte umiddelbart i aksjon etter sidebytte da lagkamerat Henrik Robstad headet ballen i en farlig bue mot eget mål. Målvakten rakk å bokse unna før Marcus Pedersen var på den.

Treff i tverrliggeren

Sju minutter senere gispet Marienlyst-publikummet. Start-stopper Simon Larsen var nær å gjøre selvmål da han stusset et Ulland Andersen-frispark i tverrliggeren.

Sistnevnte prøvde seg på en kanon etter en time spilt. Han siktet mot lengste kryss, men Deumeland gjorde et tigersprang og ryddet unna.

Pedersen måtte ut med skade etter 67 minutter. Toppscoreren med 14 mål i Eliteserien ble erstattet av Mostafa Abdellaoue.

Med 1-1 er Start fortsatt uten seier på bortebane. Sørlendingene har kun plukket to poeng etter ni kamper på fremmed gress. De ligger fortsatt nest sist på tabellen med 16 poeng. Start er à poeng med Lillestrøm på kvalifiseringsplassen.

Godset har 22 poeng og ligger på 10.-plass.

(©NTB)

