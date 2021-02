Start-laget i karantene etter koronasmitte

Spillerstallen til fotballklubben Start er i karantene etter at en person i støtteapparatet har avgitt positiv koronatest.

Det bekrefter Kristiansand-klubben på sine nettsider lørdag.

Samtlige spillere og medlemmer av støtteapparatet rundt A-laget er satt i karantene.

«En person fra apparatet rundt A-laget testet fredag positivt for korona. Han testet seg torsdag etter å ha kjent forkjølelsessymptomer», opplyser klubben.

Den koronasmittede personen har ikke vært på klubbens arena siden onsdag.

Så sent som i slutten av januar var Start-spillerne også i karantene etter at en spiller testet positivt for korona.

Nå er sesongoppkjøringen igjen rammet av trøbbel.

Start rykket ned fra Eliteserien forrige sesong.

