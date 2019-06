Start med sliteseier over Tom Nordlies Skeid

Skeid-trener Tom Nordlie har legendestatus i Start og så lenge til å påføre gamleklubben poengtap, men like før slutt fikk Start hull på byllen og vant 2-0.

Nordlie tok Sørlandet med storm da han ledet nyopprykkede Start til seriesølv i 2005. Selv om gullet røk på målstreken, ble den karakteristiske treneren aldri glemt i Kristiansand.

Søndag var 57-åringen tilbake på gamle trakter da Skeid møtte Start. I trenerduellen mot Johannes Hardarson, som Nordlie hentet til Start som spiller i 2005, var det læregutten som gikk seirende ut.

Avgjørelsen falt seks minutter før full tid da Aron Sigurdarson mottok en fin pasning fra Isaac Twuun på brystet og skjøt lavt i mål fra 14 meter.

På overtid snappet Mathias Bringaker opp et svakt tilbakespill og satte ballen i det åpne målet etter å ha rundet Idar Lysgård. Dermed endte det 2-0 i regnværet på «Palmekysten».

Aalesund fortsatt ubeseiret

Lars Bohinens menn i Aalesund har startet sesongen forrykkende og fortsatte rekken uten tap med 1-0 hjemme mot Ull/Kisa. Aron Thrandarson ble den store helten med sin tredje scoring for sesongen. Serieleder Aalesund står nå med åtte seirer og to uavgjorte.

Også KFUM Oslo holder koken i toppen av 1. divisjon. Det nyopprykkede oslolaget slo til med sesongens sjette seier med 4-1 hjemme mot bunnlaget Notodden.

Martin Brekke sendte telemarkingene i ledelsen, men Fisnik Kastrati, Olav Øby, Moses Mawa og Kristian Brix sikret tre poeng til Jørgen Isnes' mannskap, som ligger på en overraskende tredjeplass.

Maigaard scoret fire

Tromsdalen har hatt en svært tøff start på sesongen. Borte mot Raufoss så blåtrøyene lenge ut til å få en etterlengtet opptur med 3-1-ledelse, men måtte dra hjem med 4-6-tap etter at Mikkel Maigaard scoret fire ganger i 2. omgang. TUIL har enda til gode å ta tre poeng i årets sesong.

Håkon Kjæve og Lasse Berg Johnsen ga gjestene en drømmestart før Ikhsam Fandi reduserte for vertene. Gabriel Andersen økte ledelsen like etter pause, men så begynte Maigaard scoringsshowet på Toten. I løpet av tolv minutter snudde han kampen med ekte hattrick da 1-3 ble til 4-3, det siste et vakkert frispark. Like før slutt banket han også inn 6-4 med en ny, vakker frisparkscoring.

Nærme Strømmen-seier

Heller ikke Strømmen klarte å innkassere sesongens første trepoenger søndag kveld. Borte mot Nest-Sotra så Sivert Stenseth Gussiås lenge ut til å bli matchvinner med sin 1-0-scoring, men på overtid dukket Senai Hagos opp og utlignet for vertene. 24-åringen var sist innom skuddet til Brann-utlånte Markus Mehnert fra 20 meter.

Også på Hamar ble det overtidsavgjørelse da HamKam og Jerv spilte uavgjort. Markus Solbakken sikret ett poeng for hedmarkingene da han dunket inn 2-2 i krysset på halvvolley på overtid. Benjamin Gleditsch scoret først for vertene før Chuma Anene og Martin Hoel Andersen snudde for sørlendingene.

