Start nærmet seg trygg grunn – Glimt vant uten Hauge

Eirik Schulze og Espen Børufsen hadde hovedrollene da Start slo Haugesund 5-1 og tok tre svært viktige poeng i bunnkampen i Eliteserien søndag.

Seieren betyr at kvalifiseringsplasserte Start kun har fire poeng opp til nettopp Haugesund på trygg grunn på tabellen. Med tap søndag hadde situasjonen sett atskillig styggere ut.

Eirik Schulze scoret to av Starts mål mot Haugesund, mens Espen Børufsen noterte tre målgivende pasninger.

Start-seieren var dårlig nytt for nestjumbo Mjøndalen som nå har fire poeng opp til kvalifiseringsplassen. Aalesund synes fortapt på bunnen av tabellen når ti serierunder gjenstår.

I motsatt ende holder Bodø/Glimt stø gullkurs. Jens Petter Hauge er solgt til Milan, men det forhindret ikke serielederen i å ta tre nye poeng mot Sandefjord hjemme på Aspmyra.

Sondre Brunstad Fet sendte hjemmelaget i ledelsen etter 17 sekunder og sto for et av historiens raskeste mål på øverste nivå i norsk fotball. Deretter satte Ulrik Saltnes inn 2-0, før Lars Markmanrud reduserte for Sandefjord.

Serietoer Molde måtte slite for sin 2-1-seier borte mot Brann og avgjorde kampen først helt på tampen, mens Strømsgodset rotet bort en seier på overtid da Viking utlignet til 2-2. Kristiansund slo Aalesund 2-1.

