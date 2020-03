Start og Grorud møtes til treningskamp i Marbella

To nyopprykkede lag møtes under treningsleiren i den spanske byen.

Start sjokkerte Lillestrøm i playoff-kvalikken i desember, da de hentet opp 4-0 til 4-3 og rykket opp med 5-5 sammenlagt. Dermed rykket sørlendingene opp til Eliteserien på bortemål. Grorud på sin side rykket opp fra Postnord-ligaen til OBOS-ligaen etter å ha vunnet avdelingen sin foran Åsane. Det betyr at det er to nyopprykkede lag som møtes i Marbella.

tirsdag klokken 15.45

Ubeseiret

Start har spilt fire treningskamper før kampen mot Grorud, og er ubeseiret hittil etter 2-1 over Mjøndalen, 1-1 mot Fløy, 1-0 over Jerv og 2-0 over Haugesund. Nå skal de være to uker i Marbella og spille tre treningskamper, mot henholdsvis Grorud, Brann og Sogndal.

- Vi ønsker å trene godt også, så i den første kampen vil vi fordele spilletiden utover hele troppen. Da kan vi trene godt både før og etter kampen, uten å måtte bruke mye tid på restitusjon. Så blir det nok litt annerledes mot Brann og Sogndal, uten så mange bytter, sier Start-trener Joey Hardarson til klubbens hjemmeside.

Hardarson forteller videre at klubben skal også trene hardt og mye, siden det er lagt opp til to daglige treningsøkter.

Stort trenertalent

Grorud-trener Eirik Kjønø fikk tildelt prisen for årets unge trener i fjor, etter at han klarte å få Grorud opp til nest øverste nivå for første gang i klubbens 101 år gamle historie.

Med et minimalt budsjett og først og fremst satsing på lokale talenter, blir det en tøff oppgave for 28-åringen å holde Oslo-laget i OBOS-ligaen. De har imidlertid klart seg brukbart i treningskampene hittil med et 1-0 tap mot Bodø/Glimt, 3-1 seier over Stabæk og 1-1 mot Sandefjord.

