Start rykket ned fra Eliteserien

Maktet ikke å sikre de nødvendige poengene mot Haugesund.

FK HAUGESUND - START 1-3

Start har rykket ned til OBOS-ligaen etter å ha tapt 1-3 borte mot Haugesund i den aller siste serierunden av årets eliteserie. Resultatene i de andre kampene gikk heller i deres favør.

David Akintola og to scoringer av Ibrahima Wadji gjorde at Haugesund kunne juble for seier i sesongens aller siste kamp. Adeleke Akinyemi gav Start ledelsen før det hele gikk galt.

Dermed rykker Start ned etter kun én sesong på øverste nivå i Norge, etter opprykket fra OBOS-ligaen før denne sesongen.

- Det er mange unge gutter her, og vi hadde stå kurs på å klare det. Vi var akkurat ikke gode nok i altfor mange kamper. Det er tungt å svelge. Det er ikke kampen i dag som betyr at vi rykker ned, sa Start-trener Kjetil Rekdal etter kampen.

En som ikke holdt igjen i sin kritikk var TV 2-ekspert, og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen. Han fyret løs på FotballXtra på TV 2:

- Haugeusnd gjør som de vil. Start sitt forsvar ser ut som et miniputt-lag. Det er fritt frem inne i Start-forsvaret, det er rett og slett skremmende å se. Det ser ikke ut som de har lyst til å være med på dette, sa Mathisen.

- Nå ser det ut til at Start rykker ned, og det er fullstendig fortjent.

Det var spesielt forsvaret, samt fokuset til spillerne på sørlandet som fikk Mathisen til å tenne på alle plugger i studio:

- Her ser vi hvordan Start har forsvart seg hele sesongen. De er spredd i alle kanter, null ledere. Det er en gjeng med gutter som er fullstendig nervevrak og har fokus på feil ting i hverdagen. Dette er trist å se på, sa Mathisen.

FYRER LØS: TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er fortjent at Start rykker ned fra Eliteserien.





- Tenk så mye penger som er brukt her. Det er brukt ca 40-50 millioner i 2018, og så rykker man rett ned. For en fiasko.

Etter kampen fortsatte Mathisen å hamre løs mot spillerne i gamleklubben:

- Det ser ikke ut som spillerne bryr seg. Jeg tror oppriktig at det er mange av de spillerne som gir blaffen. Man skal finne unnskyldninger, og de sitter i garderoben og mener det er et problem at jeg sitter her, søndag etter søndag og kritiserer dem, og så ønsker de lykke til på fredag, tordnet det fra Mathisen.

- Start er min klubb, stadion har vært mitt kontor og jeg ønsker de lykke til for jeg tror det skal ha en forebyggende effekt. Så sitter de i garderoben og sier «hei, Jesper, han er så falsk og ønsker oss lykke til på fredag og så sager oss på søndag». Selvfølgelig! Jeg skulle fått frem motorsaga oftere, fordi det er pinlig å se på de prestere slik som dette. Vis litt stolthet og respekt til de dytter inn sine sparepenger i dette.

Start kunne ha skapt spenning på stillingen 2-1 til hjemmelaget, men Herolind Shala klarte kun å banke ballen i tverrliggeren på et frispark i den andre omgangen.

For Haugesund betyr de tre poengene at det er grunn til jubel. Eirik Horneland og hans menn kan feire fjerdeplassen i Eliteserien denne sesongen.

For Start, slik nevnt, betyr tapet at de ender på 29 poeng. Med 2-2 på Nadderud, etter at Mos Abdellaoue scoret i kampens siste øyeblikk, så skal Stabæk spille kvalik. Strømsgodset er klare for ny sesong i Eliteserien.

