Start seiret over Lars Arne Nilsen og Aalesund i bunnkampen

Lars Arne Nilsen fikk ingen drømmestart som Aalesund-trener. Isaac Twum sørget for 1-0-seier til Start, som med det klatret over nedrykksstreken.

Twum sikret gultrøyene en fortjent seier i solskinnet i Kristiansand. Avgjørelsen falt på et hjørnespark etter en snau halvtime spilt, mye takket være dårlig kommunikasjon mellom Aalesund-keeper Andreas Lie og en forsvarskollega.

Med det må Lars Arne Nilsen vente på sin første seier som Aalesund-trener. 56-åringen fikk sparken i Brann tidlig i august og erstattet nylig Lars Bohinen på Sunnmøre.

– Når man taper 0-1, så er det tungt. Det var en kamp vi selvfølgelig gjerne skulle hatt poeng i. Men jeg kan ikke ta gutta for noe. Det var en vanvittig innsats, og vi gjør alt vi kan. Vi kunne kanskje fort ha fått med oss ett poeng, men det klarte vi ikke, sa Nilsen til Eurosport.

Start over streken

Seieren gjør at sørlendingene passerte Mjøndalen, som tapte 1-6 borte mot Odd.

– Jeg synes vi vant fortjent til slutt. Vi skapte de største sjansene og sto godt imot. Jeg er veldig godt fornøyd, selvfølgelig først og fremst med resultatet, men at vi håndterer det såpass greit må vi være fornøyd med, sa Start-trener Joey Hardarson.

Start har opparbeidet seg 15 poeng og er poenget foran Mjøndalen, som riktignok har én kamp mindre spilt.

Tabelljumbo

Aalesund ligger klart sist i Eliteserien og står med sju poeng etter 16 kamper.

– Vi er selvfølgelig i en vanskelig situasjon, men vi skal jo spille 14 kamper til i Eliteserien, og vi skal virkelig jobbe knallhardt for å få de poengene vi trenger. Akkurat nå ser det tøft og vanskelig ut, men nå er det 14 dager der vi får hvilt hodene litt og forsøke å komme oss opp på hesten igjen, sa Nilsen til Eurosport.

– Så lenge det er håp, skal vi gjøre alt vi kan, fortsatte han.

Aalesunds neste kamp er hjemme mot Sarpsborg 13. september. Da har Start kampfri. Uken etter får gultrøyene besøk av Kristiansund.

Kommunikasjonsfeil

Eirik Schulze burde ha sendt Start i føringen allerede etter sju minutter. På et hjørnespark mottok mandalitten ballen på bakerste stolpe, men avslutningen endte i tverrliggeren.

Aalesund kunne fint ha ligget under da Kasper Skaanes fikk skyte fritt fra elleve meter. Heldigvis for Lars Arne Nilsens menn endte skuddet like utenfor mål.

Scoringen skulle til slutt komme for sørlendingene. AaFK-keeper Andreas Lie ville bokse et hjørnespark, men i stedet stusset en lagkamerat ballen videre, noe som gjorde at Isaac Twum fikk en enkel jobb med å pirke inn 1-0 på bakerste stolpe.

Skaanes farlig frempå

Fem minutter etter sideskifte var Skaanes farlig frempå igjen. Selv om bergenseren fikk til en noe god avslutning fra spiss vinkel, var keeper Lie med på notene og avverget ny nettkjenning.

Niklas Castro hadde en god mulighet til å utligne for gjestene etter en snau time spilt. Avslutningen fra elleve meter ble derimot blokkert av Jesper Daland. Noe etterpå avverget Start-keeper Jonas Deumeland en heading fra Sigurd Haugen.

Twums nettkjenning ble kampens eneste, og med det kunne Start slippe jubelen løs for sesongen tredje seier.

(©NTB)