Start slo Glimt og fikk pusterom i bunnstriden

Start tok sin første borteseier i Eliteserien på 1212 dager da Bodø/Glimt ble slått 2-1 på Aspmyra søndag. Dermed har laget kontakt med lagene på trygg plass.

Mathias Bringaker ble matchvinner fem minutter før slutt med en heading fra kort hold.

– Det smakte utrolig godt. Det var greit å få sjansen mot slutten i en slik kamp og kjekt å få tre poeng, sa Bringaker til Eurosport.

Det ble en relativt trist og kjedelig 1. omgang mellom to lag som risikerte lite framover. Rammen rundt kampen var heller ikke den beste. Det var en ufyselig og uberegnelig vind som skapte en del problemer for begge lagene. Dessuten bøttet regnet ned i perioder.

Start leverte en mye bedre annen omgang, kom seg høyere opp på banen og skapte mye mer enn før pause. Dette straffet seg derimot etter et balltap. Glimt-spillerne kontret, og Philip Zinckernagel kunne gjøre 1-0 med et skudd i god posisjon foran mål.

Målet 20 minutter før slutt var hans femte mål for sesongen.

Vendte

Kjetil Rekdal og hans menn ga imidlertid aldri opp, og fem minutter senere banket svenske Elliot Käck inn utligningen på direkten etter en flott pasning fra Mathias Bringaker.

I en god Glimt-periode slo Start til igjen. Bringaker var våkent framme foran mål og headet sørlendingene i ledelse på et overlegg fra Herolind Shala.

– Motvinden var vanskelig i 1. omgang. Vi startet litt tafatt i 2. omgang også, men spilte oss til mange gode sjanser vi burde scoret på. Så utnyttet Glimt en feil hos oss, og det er slik de ofte pleier å avgjøre kampene sine. Heldigvis kom vi tilbake, og jeg synes vi vant fortjent, sa Start-trener Rekdal.

– Vi er med igjen og nærmer oss poengtallet vi må ha for å overleve. Vi trenger en borteseier til, kanskje to. Jeg tror at 30 poeng er nok, nå har vi 23 og det er 21 poeng igjen å spille om, sa Start-treneren.

Skuffet

– Vi manglet energien i 2. omgang. Det har dessverre skjedd altfor mange ganger. Vi skal ikke tape når vi tar ledelsen, sa en skuffet Glimt-spiller Vegard Moberg.

Start på kvalifiseringsplassen står nå med 23 poeng. Det er det samme som Stabæk og Strømsgodset på plassene foran på tabellen. Bodø/Glimt er fire poeng foran på 11.-plass.

Onsdag møtes lagene i kvartfinalen i cupen. Den kampen går i Kristiansand.

(©NTB)

Mest sett siste uken