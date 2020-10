Start-supporter utestengt i 60 kamper for rasisme

Start-tilhengeren som kom med rasistiske tilrop mot en Sandefjord-spiller i lørdagens eliteseriekamp får ikke følge laget sitt de neste 60 kampene.

Det er straffen Start har ilagt ham. Vedkommende ropte rasistiske bemerkninger til Sandefjords Brice Wembangomo under lørdagens oppgjør.

Straffen tilsvarer rundt to år uten å kunne følge laget sitt fra tribunen.

Vedkommende spiller fikk ikke med seg tilropene, men flere Start-supportere og verter fra klubben har bekreftet hendelsen. Den aktuelle supporteren som hadde sesongkort har erkjent forholdet.

– Jeg synes at det er rettferdig. Så er vi åpne for at mennesker kan gjøre en innsats for å endre seg. Vi har ikke lyst til å ha rasistiske ytringer på stadion, men vi vil heller ikke utestenge folk. Så hvis vi ser at det gjøres en jobb og at det endres holdning så er vi åpne for å se på dette igjen, sier daglig leder i Start, Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Starts sanksjonskomité er enige om at supporteren har brutt punkt nummer fem i klubbens sanksjonsreglement: «Grov sjikane, eller hatefulle ytringer, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.»

