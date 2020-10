Start-supporter utestengt i 60 kamper

Supporteren skal ha kommet med en rasistisk kommentar til en Sandefjord-spiller.

Nå utestenges supporteren, som har sesongkort på Sør Arena, i inntil 60 kamper.

Det er høyrebacken Brice Wembangomo som skal ha blitt utsatt for rasismekommentaren i helgens Eliteserie-kamp.

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

- I etterkant av kampen mellom Start og Sandefjord på lørdag fikk klubben informasjon om at det hadde vært en hendelse underveis i kampen der en supporter kom med rasistiske ytringer mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo, skriver Start på sin hjemmeside.

Klubben skriver at både supportere og verter fra klubben har bekreftet hendelsen, og at også den aktuelle supporteren har erkjent forholdene.

- I henhold til sanksjonsreglementet er det besluttet å utestenge supporteren fra Sparebanken Sør Arena (og andre arrangementer i Starts regi) i 60 kamper, med umiddelbar virkning, skriver klubben.

Straffen tilsvarer rundt to år uten å kunne følge laget sitt fra tribunen.

- Jeg synes at det er rettferdig. Så er vi åpne for at mennesker kan gjøre en innsats for å endre seg. Vi har ikke lyst til å ha rasistiske ytringer på stadion, men vi vil heller ikke utestenge folk. Så hvis vi ser at det gjøres en jobb og at det endres holdning så er vi åpne for å se på dette igjen, sier daglig leder i Start, Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Starts sanksjonskomité er enige om at supporteren har brutt punkt nummer fem i klubbens sanksjonsreglement: «Grov sjikane, eller hatefulle ytringer, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.»

Saken føyer seg inn i flere diskrimineringssaker i Eliteserien den siste tiden. Kristiansunds Amahl Pellegrino fikk rasistiske tilrop rettet mot seg i en kamp mot Aalesund tidligere i måneden, mens Flamur Kastrati er i hardt vær etter å ha kalt VIF-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper» nylig.