Start tok tre livsviktige poeng i nedrykksstriden etter straffedrama

Christian Bolaños bommet på straffe like før slutt, men Kevin Kabran satte inn returen og ga Start tre viktige poeng i nedrykksstriden i Eliteserien søndag.

Innbytter Martin Ramsland kom inn og sørget for straffesparket da han kastet seg inn i en duell og var først på ballen. Bolaños' straffe ble reddet, men Kabran satte inn returen og sørget for at Start er bare to poeng unna trygg plass.

Sarpsborg tok ledelsen to ganger, men Erlend Segberg sørget begge gangene at Start kom tilbake. 23-åringen fikk sin første scoring i Eliteserien, mens han sørget for utligningen med en heading som til slutt ble kreditert som selvmål av Sarpsborgs Bjørn Inge Utvik.

Svenske Anton Salétros, som er tilbake igjen i Sarpsborg etter sitt leieopphold i vår, scoret sitt første mål for sarpingene med et frekt tåskudd fra 16 meter. Etter 36 minutter var midtbanespiller Segberg på rett plass til rett tid da han satte inn utligningen fra kloss hold. Start spilte seg opp etter utligningen, men Sarpsborg vant et straffespark som Ole Jørgen Halvorsen satte sikkert i mål like før pause.

Men Segberg var frampå igjen. Hans harde heading ble reddet av keeper David Mitov Nilsson, men ballen gikk i en uheldig Bjørn Inge Utvik og tilbake i mål. Start skapte flere gode muligheter i det som ble en mer jevnspilt 2. omgang, og dramaet ble fullendt da Kabran satte inn 3-2-målet like før slutt.

Tøff start for Sarpsborg

Hjemmelaget gikk hardt ut de første minuttene av kampen i Kristiansand. Og før fem minutter var spilt måtte Sarpsborgs Guillermo Molins forlate banen med skade. Angriperen ble erstattet av Alexander Ruud Tveter.

Deretter dreide det meste seg om Sarpsborg utover i omgangen. Bortelaget fikk også sin fortjente scoring da midtbanemann Salétros sendte dem i ledelsen etter 20 minutter.

Sarpsborg fortsatte å styre kampen, og litt ut av ingenting grep Segberg muligheten da Starts to midtstoppere sto bak Starts scoring. Jesper Daland slo inn hardt og lavt fra venstre. I feltet hoppet Vegard Bergan over ballen til en bedre plassert Segberg. Han satte ballen utakbart i mål.

Jonathan Lindseth fikk en god mulighet, men headet rett på keeper. Starts Kristoffer Tønnessen fikk en lignende mulighet på corner, men headet utenfor. Så ble Tobias Heintz lagt i bakken av Daland. Halvorsen satte sikkert inn sitt fjerde mål for sesongen da Start-keeper Jonas Deumeland forlot streken tidlig i Halvorsens tilløp.

Pangstart

Før to minutter var spilt av den andre omgangen var Segberg frampå igjen. Etter at Daland fikk sitt skudd blokkert, havnet ballen hos Eirik Schulze som la inn på nytt. Der var Segberg på plass igjen og headet inn utligningen, som ble kreditert som selvmål da Utvik fikk ballen i seg etter at Mitov Nilsson reddet.

Mitov Nilson måtte flere ganger hente fram noen kjemperedninger etter avslutninger fra blant annet Kevin Kabran, Daland og Kasper Skaanes.

Start klatret forbi Mjøndalen til kvalifiseringsplass, to poeng fra trygg plass og to poeng foran Mjøndalen.

Nå venter en landslagspause i Eliteserien. Sarpsborg tar imot Viking 22. november, mens Start reiser til Skien for å møte Odd samme dag.

