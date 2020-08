Start-trener Hardarson raste da Molde ble for sterke

- Det er helt latterlig at det går an å holde på sånn, sa Start-trener Joey Hardarson.

Molde var tilbake på vinnersporet da Start ble feid av banen med 5-0 på Aker Stadion onsdag kveld.

Ohi Omoijuanfo og innbytter Ola Brynhildsen scoret to mål hver for romsdalingene, mens en annen innbytter Magnus Wolff Eikrem satte inn Moldes femte.

Begge Omoijuanfos mål kom på straffespark.

Rasende Start-trener

Både Molde og Start ropte ytterligere en gang hver på straffepark i den første omgangen, da ballen traff hånda til forsvarende lag inne i sekstenmeteren.

Ved begge anledninger valgte dommer Sivert Amland ikke å sette fløyta til munnen.

Tidligere toppdommer Svein Erik Edvartsen oppsummerte straffesituasjonene i første omgang slik:

Start-trener Joey Hardarsson var rasende og er klar på at hans lag burde hatt straffe da ballen gikk i armen på Henry Wingo like før pause.

- Det skulle selvfølgelig vært straffe til oss også. Nå er jeg «fed up», altså. Det er helt latterlig at det går an å holde på sånn. Nå er det tredje gang at vi blir snytt for straffespark. Det er helt, helt sinnssykt, sa Hardarson til Eurosport på stillingen 1-0 ved pause.

Klokkeklar straffe i andre omgang

I andre omgang satte Eirik Hestad fart inn i boksen og ble felt av Isaac Twum. Molde ble dermed tildelt sitt andre staffespark for dagen.

Nok en gang var Omoijuanfo sikker som banken fra elleve meter, og Molde gikk opp til 2-0.

HERJET: Det ble etter hvert komfortabelt for Ohi Omoijuanfo og Eirik Hestad onsdag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

En snau halvtime før slutt ble Magnus Wolff Eikrem og Ola Brynhildsen byttet inn for hjemmelaget, og duoen brukte ikke lang tid på å presentere seg. Fem minutter senere dro nemlig Eikrem seg forbi en Start-forsvarer, før han dyttet ballen til Brynhildsen, som rolig og behersket plasserte inn 3-0 i hjørnet.

Vakker Eikrem-scoring

Kvarteret før slutt var Brynhildsen på farten igjen. Denne gangen var det Eirik Hestad som spilte fri den tidligere Stabæk-spilleren. Brynhildsen forsøkte å bredside ballen i hjørnet, men keeper Jonas Deumeland var med på notene.

Returen gikk imidlertid rett i Brynhildsen og skjøt fart mot mål igjen. På streken forsøkte Jesper Norman Daland å klarere, men endte opp med å skli ballen inn i nettveggen.

Wolff Eikrem ville ikke være noe dårligere. Fem minutter før slutt dro han seg inni banen, dro til med høyrebeinet, og kunne nyte synet av at ballen fant veien helt opp i hjørnet bak Deumeland.