Start utestenger supportere etter bråk

Inntil tolv personer utestenges fra Starts hjemmekamper. Årsaken er søndagens supporterbråk på Hamar.

Det skriver klubben i en pressemelding onsdag.

– På bakgrunn av klubbens sanksjonsreglement og andre faktorer har klubbens sanksjonskomité valgt å utestenge opptil tolv personer, står det i pressemeldingen.

Flere supportere barket sammen før kampen mellom HamKam og Start. Den vant hjemmelaget 4-0. Politiet kunne opplyse at seks personer var innbrakt, og nå straffes flere av de involverte av Start.

Personene er blitt utestengt fra Starts hjemmekamper minimum ut 2020-sesongen. De lengste utestengelsene varer ett år lengre.

– Start synes det er leit at enkelte personer har gitt Start-supportere negativ oppmerksomhet og ønsker å få fram at klubben er glad for alle de flotte supporterne vi har, som er gode ambassadører for klubben og bidrar på en positiv måte, både på hjemme- og bortekamper, sier mediesjef Ole G. Sørensen i Start.

