Startdato klar for Zuccarello - enighet om tariffavtale i NHL

Spillerforeningen og ligaledelsen i NHL er enige og datoen det kan spilles kamper igjen, de neste stegene i smittevernprotokollen og en ny tariffavtale.

1. august blir det etter alt å dømme kamp igjen for Mats Zuccarello og Minnesota Wild. Det skjer mot Vancouver Canucks i omspillsrunden om de siste ti plassene i det ordinære NHL-sluttspillet, og trolig på nøytral is i Canada

Tirsdag bekreftet NHL at alt er klart for implementering av fase tre og fire i virusprotokollen. Den førstnevnte fasen innebærer at spillerne får returnere til full trening 13. juli, før de begynner på fase fire, nemlig oppstart av sesongen.

Ligaledelsen og spillerforeningen er også enige om en fireårig forlengelse av ligaens tariffavtale, som nå varer ut 2025/26-sesongen.

26. juli ankommer lagene de to byene som skal være verstkap for sluttspillsrundene i henholdsvis Eastern- og Western Conferende.

Det meste tyder på at disse blir lagt til de canadiske byene Toronto og Edmonton. Der skal det som blir et utvidet NHL-sluttspill gjennomføres, fra og med 1. august.

I fase fire vil lagene bli plassert i såkalte «sikre soner». De omfatter hoteller, restauranter, treningslokaler og arenaene der kampene vil bli spilt. Alle som befinner seg i en «sikker sone» vil bli virustestet daglig. Det vil også bli foretatt sjekk av spillernes kroppstemperatur og mulige symptomer.

De sju dårligste lagene i NHL er ikke med til sluttspillet i Toronto og Edmonton, men de øvrige 24 lagene, inkludert Mats Zuccarellos arbeidsgiver Minnesota Wild, er kvalifisert til det utvidede .

