Starter trenerkarrieren med å trene kona: - Det kan bli noen diskusjoner

Steffen Stegavik må skille jobb og privat, nå som han er sjefen til Camilla Herrem på banen.

Stegavik la opp som håndballspiller etter forrige sesong. Da takket han for seg i Nærbø, og signerte umiddelbart en to års-kontrakt med Sola son ny hovedtrener.

På samme tid var kona Camilla Herrem i tenkeboksen på om hun skulle forlenge kontrakten med Sola eller søke nye utfordringer. Det endte med at Stegaviks ansettelse var tungen på vektskålen.

- Jeg gleder meg skikkelig til å spille for Sola i de neste sesongene, klubben bygger et spennende lag for neste sesong, og jeg ser frem til å se hvor langt vi kan nå sammen. I tillegg gleder jeg meg til å ha Steffen som trener, sa Herrem i en pressemelding, ifølge Solabladet.

Samarbeidet mellom Herrem og Stegavik på jobb har så langt gått veldig bra, hevder Sola-treneren.

- Det har gått kjempefint fram til nå. Det har vært en unik situasjon med mye trening og lite kamper, men treningshverdagen til Camilla har vært meget god. Det er poengene som teller, og hun er en kantspiller med store ambisjoner som har vunnet OL og EM. Camilla vil gjøre alt for at laget blir bedre, sier Stegavik til Nettavisen.

- Kan bli diskusjoner

36-åringen starter altså trenerkarrieren med å trene Sola. I fjor endte laget på en skuffende 10. plass, og han innrømmer at sportslige nedturer kan påvirke noe av dynamikken mellom de to.

- Det kan bli diskusjoner, siden Camilla er vår største profil og kaptein. Da får vi i så fall ta det på hjemmebane, men jeg tror at dette skal gå helt fint. Hun vet hva dette dreier seg om, og hun har respekt for det jeg holder på med. Vi har samme mål for Sola, forteller Stegavik.

I et tidligere intervju med Nettavisen sa Herrem at hun har full tro på samarbeidet mellom henne og ektemannen, men at hun var noe usikker på hva lagvenninnene ville mene om denne kombinasjonen, da Stegavik ble annonsert som ny Sola-trener.

- Jeg har sagt til jentene at jeg er en spiller og at jeg er på laget deres. Det er ikke sånn at ting som blir sagt i garderoben blir sagt videre. Det har jeg vært ganske klar på, at her er det jeg som håndballspiller, mens jeg er gift med Steffen utenom.

- De har ikke sagt noe om at de har tenkt noe som følge av meg og Steffen. De har bare vært ganske positive til treningene han har hatt. Akkurat nå så har det vært veldig bra. Det er kjekt, sa 33-åringen.

Jojo-lag

Til tross for korona-pausen forteller Stegavik at han nærmest har tenkt håndball 24/7 siden mars.

- Det har blitt lite håndballkamper siden mars, men jeg har sett mye håndball og lagt opp økter og hatt samtaler med spillerne. Det tar mye mer tid å være trener enn spiller, men det er en oppgave jeg virkelig stortrives med, siden det er noe jeg har valgt selv, sier Sola-treneren.

Forrige sesong endte Sola på en 10. plass. Stegavik er helt klar på at laget hans bør prestere bedre i årets sesong.

- Jeg blir rett og slett skuffa, hvis vi ikke ender opp som topp åtte. Sola må slutte å være et jojo-lag. Vi må etablere oss som et stabilt lag. Jeg var ikke den høyeste og sterkeste som spiller, men ved å jobbe godt taktisk og ha «smartness» kan man nå langt. Det er den samme forståelsen jeg prøver å få inn hos jentene. Klarer jeg det, så tror jeg også at vi kan nå langt som lag, fastslår Sola-treneren.

Sola spiller mot Rælingen i Rema 1000-ligaen, onsdag 2. september klokken 18.00.