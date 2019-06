Statsminister presenterte Sveriges OL-søknad: – Skal tilbake til røttene

Statsminister Stefan Löfven snakket varmt om tett svensk samarbeid og ønsket om å ta OL tilbake til røttene da han presenterte Sveriges OL-søknad mandag.

Löfven snakket til ledermøtene i Den internasjonale olympiske komité (IOC) noen timer før arrangøren av vinterlekene i 2026 skulle utpekes.

Kampen står mellom svenske Stockholm/Åre og det italienske alternativet Milano/Cortina.

– Jeg snakket om at den svenske modellen innebærer at vi gjør ting sammen – idrettsbevegelsen, staten og næringslivet, sa statsminister Löfven etter presentasjonen.

– Jeg fortalte at vi skal tilbake til røttene, å ha fokus på idretten, de aktive og på gleden, tilføyde han.

Fikk spørsmål

Statsministeren understreket også at den svenske regjeringen står fullt og helt bak søknaden fra Stockholm og Åre.

Næringslivet var representert ved Volvo-sjef Carl-Henric Svanberg. han forsikret IOC-toppene om næringslivets engasjement i prosjektet.

Da turen var kommet til spørsmålsrunden fikk den svenske delegasjonen blant annet spørsmål om de økonomiske garantiene som ligger til grunn for søknaden.

Løsningene som er tenkt for transport mellom OL-arenaene ble også et tema. Den svenske planen er at de alpine øvelsene skal gå i Åre, mens bob- og akekonkurransene legges til det latviske Sigulda-anlegget på andre siden av Østersjøen.

Besparelser

Til grunn for valget av Latvia som medarrangør ligger målet om kostnadsbesparelser. Det har også IOC har tatt til orde for.

Dersom konkurransene i bob og aking skulle gått i den svenske hovedstaden, måtte man ha bygget et nytt og kostbart anlegg til dette.

Italia har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. I 1956 var lekene lagt til nettopp Cortina, mens Torino hadde arrangøransvaret i 2006.

Sverige har kun arrangert sommer-OL tidligere. Det fant sted i Stockholm så langt tilbake som i 1912.

Mandag kveld kommer svaret på om IOC lar seg friste av den svenske eller italienske løsningen.

