Statsministeren gjorde helomvending etter Rashfords bønn

Statsminister Boris Johnson ga tirsdag etter for Manchester United-stjernen Marcus Rashfords krav om å videreføre ordningen med gratis mat for fattige barn.

Den britiske regjeringssjefen snur dermed i saken som har fått mye oppmerksomhet i medier verden over den siste tiden. Fotballstjernen Rashford er blant dem som har kjempet for at ordningen ikke skulle bli avviklet, og tirsdag innkasserte han en stor seier.

Mandag ble det kjent at Ole Gunnar Solskjærs elev hadde skrevet en følelsesladd brev til den britiske regjeringen i sakens anledning.

Britiske myndigheter besluttet for en tid tilbake å avvikle ordningen som under koronapandemien har gitt barnefamilier med lav inntekt tilgang på matkuponger. Målet med ordningen er å sørge for at britiske barn ikke gikk sultne mens skolene var stengte som følge av virussituasjonen.

Familiene til rundt 1,3 millioner engelske barn har den siste tiden nytt godt av tilgangen på gratis måltider.

Målløs Rashford

Politikere tilhørende både opposisjonen og statsminister Johnsons parti har den siste tiden stilt seg bak Rashfords krav om at ordningen videreføres i ytterligere seks uker. Tirsdag ga Johnson etter for presset.

«Statsministeren forstår fullt og helt at barn og foreldre som følge av koronaviruset står foran en helt uvanlig situasjon denne sommeren», sier en talsmann for den britiske statsministeren.

«Tatt dette i betraktning vil vi stille opp med et matfond denne sommeren. Dette vil sørge for matkuponger som dekker sommerferieperioden på seks uker», heter det videre fra regjeringshold.

Rashford var selv raskt ute med å kommentere den politiske snuoperasjonen på Twitter.

«Jeg vet ikke hva jeg skal si. Se hva vi kan få til når vi står sammen. DETTE er England i 2020», skriver United-stjernen.

Bygget på egne erfaringer

Innholdet i brevet han nylig sendte til den britiske regjeringen, beveget mange. Der henviste Rashford til sin egen bakgrunn.

«For ti år siden var jeg én av dem. Jeg vet hvordan det føles å være sulten», skrev måltyven.

Den siste tiden har han oppfordret britiske politikere til å legge sine partipolitiske uenigheter til side og sammen støtte opp om måltidsordningen.

I forbindelse med tirsdagens snuoperasjon fikk Rashford skryt fra Statsministerens kontor.

«Statsministeren ønsker velkommen Marcus Rashfords bidrag til debatten om fattigdom, og respekterer det faktum at han har benyttet sin posisjon som idrettsmann for å løfte fram viktige spørsmål», het det fra talsmannen til Boris Johnson.

Lineker-ros

Skryter gjør blant andre også den tidligere engelske fotballstjernen Gary Lineker.

«Ekstraordinær kampanje og seier for Rashford», skriver han på Twitter.

Ifølge Sky Sports har flere enn fem millioner husholdninger med barn slitt med matmangel de siste månedene.

Med til historien hører det også at Rashford har samlet inn mer enn 20 millioner pund, rundt en kvart milliard kroner, til veldedighet under koronaperioden.

