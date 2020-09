Statsråd stopper planen for Premier League-publikum: - Ikke gjennomførbart

Det har lenge vært håp om å få tilbake supporterne på tribunene i Premier League i løpet av oktober, men nå legges planene på is.

Samtlige kamper i Premier League-premieren har blitt spilt uten tilskuere, og det virker ikke som at det kommer til å endres med det første.

- Planene for å gjenåpne stadionene for fansen 1.oktober, kommer ikke til å bli gjennomført, forteller den britiske statsråden Michael Gove i et intervju med BBC Breakfast.

Økende smitte

Statsråden forteller om at økende smitte i Storbritannia gjør det vanskelig å gjennomføre planen om å slippe inn 1000 supportere på kamp.

- Vi ønsker naturligvis å få tilbake folk på tribunene, men kan ikke gjøre det før vi vet mer. Viruset sprer seg mest sannsynlig mindre utendørs eller innendørs, men det blir fort mye nærkontakt mellom supportere på kamper, fortsetter han.

Gove forteller om manglende dømmekraft i start av pandemien, og håper man har lært av feilene.

- Ser man tilbake på begynnelsen av Covid-19-pandemien, så kan vi lure på hvordan man lot kamper og arrangementer gjennomføres. Vi vet at sport er en viktig del av nasjonen, og ønsker å gjøre alt vi kan for å støtte våre utøvere.

I slutten av august var det 2500 tilskuere på en treningskamp mellom Chelsea og Brighton, og var den første kampen på nesten et halvt år med tilskuere.