Statsråder vil ha møte med NIF etter avsløringer om overgrep i idretten

Norges idrettsforbund vil bli kalt inn til et møte med kulturminister Abid Raja (V) og justisminister Monica Mæland (H). Der blir politiattestordningen et tema.

Det melder VG. Avisen har den siste tiden hatt flere saker om overgrep i idretten, og det er blitt avdekket svakheter i ordningen rundt politiattester.

I helgen kom det fram at minst åtte personer fikk jobbe med mindreårige i norsk idrett, selv om de var dømt eller siktet for seksuelle overgrep. Det er ikke i henhold til regelverket.

– Takket være disse sakene har vi fått dokumentert grufulle hendelser som er totalt uakseptable, og som ikke skal finne sted. Vi har også blitt gjort oppmerksomme på utfordringer som vi kanskje har tenkt på, men kanskje ikke kjent omfanget av, sier Raja til VG.

Sammen med Mæland ønsker han å ha et møte med Norges idrettsforbund på nyåret. Agendaen der vil bli å tette hull i politiattestordningen.

– For idretten og frivilligheten er det viktig at politiattestene gir reell trygghet for alle barn og unge. Da må vi bort fra «øyeblikksbilder» og jobbe for at attestene kan digitaliseres og at det blir enklere å slå opp, selvfølgelig med ivaretakelse av personvernet, sier idrettspolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre.

Pettersen er også president i Norges Ishockeyforbund.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre