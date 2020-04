Status for viktige fotballserier i viruskrisen

Planene om å fullføre fotballsesongen er i en kritisk fase. Noen ligaer begynner å nærme seg en konkret plan for oppstart, andre avlyser. Her er status:

Norge:

Fotballforbundet har i møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lagt fram sine planer for hvordan trening og kamp kan gjennomføres, men venter på nødvendig lemping på smitteverntiltakene.

Startdato: Foreløpig uvisst, avhenger av myndighetenes tiltak. Direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball sa fredag til NTB at 15. juni kan være mulig, mens 1. juli er sannsynlig.

Serien avsluttes: Like uvisst. I utgangspunktet var siste serierunde 28. november.

Viktige datoer: Innen utgangen av april informerer myndighetene om reglene for arrangementer gjennom sommeren.

England:

Premier League-klubbene var på sitt møte forrige uke fortsatt enige om at sesongen skal spilles ferdig, men også om at det var for tidlig å diskutere oppstartsdato. De møtes igjen 1. mai og håper at myndighetene innen den dato har gitt signaler om oppmykning av tiltakene.

Startdato: Tidligst 8. juni.

Serien avsluttes: Omtrent 40 dager etter første spilte kamp.

Viktige datoer: 1. mai har klubbene ny videokonferanse. Nedstengningen av samfunnet varer i denne omgang til 7. mai, men myndighetene kommer med nye instrukser innen den tid.

Frankrike:

Det er arbeidet med en protokoll som skisserer rammene for trening og kampaktivitet, men man er helt avhengig av myndighetenes godkjenning og har ennå ikke fastsatt datoer for eventuell oppstart. De siste dagene er det snakket om at organisert trening kan begynne i midten av mai.

Startdato: Mulig midten av juni.

Italia:

Landets fotballmyndigheter la denne uken fram en medisinsk protokoll for gjennomføring av trening og kamper og avventer myndighetenes svar. Håpet er snarlig klarsignal for treningsstart.

Startdato: Slutten av mai.

Serien avsluttes: Innen 2. august. Sesongen er formelt forlenget til den datoen.

Viktige datoer: Myndighetene har lovet svar i løpet av kort tid.

Spania:

La Liga og Spanias fotballforbund har kranglet om veien videre, men er med myndighetenes hjelp i ferd med å finne sammen. Det jobbes med planer for rammene når myndighetene myker opp tiltakene slik at trening kan gjenopptas og kamper spilles. Fredag avslo helseministeren en anmodning om å begynne å virusteste spillerne kommende uke for å bane vei for snarlig treningsstart.

Startdato: 6. juni er nevnt som en mulighet, men det er høyst usikkert.

Tyskland:

Klubbene i 1. og 2. Bundesliga ble torsdag enige om at de kan begynne å spille så snart myndighetene gir klarsignal.

Startdato: Tidligst 9. mai, trolig noen uker senere.

Serien avsluttes: Ifølge planen innen 30. juni.

Viktige datoer: 30. april kommer tyske myndigheter med nye retningslinjer, fotballmyndighetene håper på grønt lys for oppstart av trening og fastsettelse av kamper.

Danmark:

Superligaklubbene var i videomøte fredag og besluttet oppstart i slutten av mai, dersom myndighetene godkjenner planen.

Startdato: 24. eller 31. mai (hengekampen AGF – Randers noen dager tidligere).

Serien avsluttes: Innen utgangen av juli.

Sverige:

Klubbene i de to øverste divisjonene for menn gikk denne uken inn for fotballforbundets forslag som innebærer sesongstart 14. juni. I motsetning til andre europeiske land planlegger svenskene for kamper med tilskuere på tribunene.

Startdato: 14. juni.

Sesongen avsluttes: Ikke bestemt, men ganske sikkert senere enn opprinnelig planlagte 8. november.

Belgia:

Styret i ligaen anbefalte allerede 2. april at sesongen avbrytes og lederlaget Brugge utropes til seriemester, men den formelle avgjørelsen er utsatt flere ganger, sist til kommende mandag.

Viktig dato: 27. april skal avgjørelse om sesongslutt vedtas.

Nederland:

Regjeringen besluttet 21. april at det ikke kan spilles toppfotball i landet før 1. september, og fotballforbundet fulgte opp med å avslutte sesongen. Kontroversielt ble det avgjort av det ikke kåres en mester og at ingen rykker ned eller opp. Både det og fordelingen av europacupplasser kan få et etterspill i rettsvesenet.

Skottland:

Det er bestemt av seriene på nivå to til fire avbrytes, men man har ventet med en avgjørelse for eliteserien. Uefa-styrets retningslinjer gjør det mulig å avbryte sesongen og utrope Celtic til mester, men mange håper fortsatt at sesongen kan spilles ferdig. Ingen dato er anslått.