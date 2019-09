Stavanger Oilers lekte seg til storseier i sesongåpningen

Stavanger Oilers fikk en glimrende start på sesongen da de slo Stjernen 8-3 på hjemmebane i eliteserien i ishockey torsdag.

Gjestene fra Østfold yppet seg i perioder, men det ble til slutt enkelt for Stavanger-laget. De fikk en god start på jakten på sitt første trofé siden 2017. Laget har forsterket seg i sommer og så til tider meget bra ut i sesongpremieren.

Spesielt skjedde det mye i slutten av den første perioden og begynnelsen av den andre. Hele åtte mål ble scoret i løpet av mindre enn et kvarter spilletid.

Målfest

For etter 14 målløse minutter våknet det virkelig til liv i Stavanger.

Et snaut kvarter var spilt da Dan Kissel kissel sendte hjemmelaget i ledelsen i overtall. Bare et drøyt minutt senere satte 20 år gamle Robin Haglund Mathisen inn 2-0. 19 sekunder senere satt den nok en gang i nettet for vertene. Kristian Forsberg satte inn det tredje Oilers-målet på under to minutter og dermed sto det 3-0.

Under ett minutt senere reduserte Maksims Ponomarenko til 1-3 for Stjernen. Dermed var det blitt scoret fire mål på cirka to og et halvt minutt effektiv spilletid.

Og mer skulle det bli. Drøyt to minutter var spilt av den andre perioden da Stjernen slo tilbake nok en gang. Gjestene hadde overtall og det endte med at Sander Rønnild reduserte til 2-3.

Dro ifra

Håpet skulle riktignok ikke vare lenge. Kun ett og et halvt minutt senere sto det 4-2. Målscorer for Oilers var Magnus Hoff.

Deretter scoret Markus Søberg to raske mål for hjemmelaget, og dermed var kampen i bunn og grunn avgjort. Kampens åtte første mål kom i løpet av en periode på 13 minutter og 13 sekunder.

Forsberg avsluttet en målrik mellomperiode for hjemmelaget med å sette inn 7-2 i overtall cirka fire minutter før pause.

Den siste perioden ble langt roligere. Oppgjøret var avgjort for lengst.

To scoringer skulle det likevel bli. Andreas Klavestad satte først inn 8-2 med en nydelig scoring i debuten sju minutter før slutt. Så reduserte Stjernen på straffe to sekunder før slutt.

