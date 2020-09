Stavanger Oilers signerte sterk amerikaner

Stavanger Oilers har i amerikanske Chad Costello sikret nok en forsterkning før den nye ishockeysesongen. Han hentes fra Krefeld Penguine i tysk eliteserie.

Oilers melder om signeringen på sitt nettsted. Costello spilte tre sesonger i tysk eliteserie og var forrige sesong ligaens nest beste poengplukker. Totalt noterte han 106 poeng på 104 kamper for Krefeld.

Tidligere har 34-åringen fra Iowa spilt for ulike klubber i AHL og ECHL. I årene 2014 til 2017 var han kaptein for Allen Americans med 426 målpoeng på 276 kamper og to ECHL-titler.

Costello må nå avvente behandling av innreise- og arbeidstillatelse.

(©NTB)