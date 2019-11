Stavanger økte ledelsen på toppen av tabellen

Stavanger Oilers leder eliteserien i ishockey med 14 poeng etter at de lørdag vant 4-2 over Frisk Asker på hjemmeis.

Dermed slo den suverene serielederen tilbake etter tapet for Lillehammer for fire dager siden. Med en ny seier er Stavanger 14 poeng foran Storhamar på annenplass. Et kruttsterkt Oilers-mannskap ser foreløpig ut til å være på stø kurs mot seriegull.

Hjemmelaget fikk en pangåpning på kampen. Tommy Kristiansen sendte Oilers i ledelsen med sitt overtallsmål allerede etter et drøyt minutt. Cirka to minutter senere sto det 2-0, denne gangen var målscorer Magnus Hoff.

Frisk reduserte i løpet av den første perioden, og sju minutter ut i midtperioden sto det likt. Hampus Gustafsson scoret i overtall for gjestene.

Åtte minutter ut i den avsluttende perioden var Stavanger tilbake i ledelsen. Kristiansen satte inn sitt andre mål for dagen. Helt på tampen økte hjemmelaget til 4-2 ved Kristian Forsberg.

Med tapet lørdag falt Asker-laget ned på fjerdeplass på tabellen. Forbi rykket Vålerenga, som vant 2-1 over Stjernen. Thomas Olsen scoret begge målene for Oslo-klubben.

Sparta hadde en glimrende dag på jobb lørdag. De feiet Grüner av isen og vant hele 9-3.

