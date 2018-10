Stavanger sprakk Vålerenga-nullen

Anført av en storspillende Henrik Holm tok Stavanger en sterk borteseier med 3-1 over Vålerenga og påførte oslolaget sesongens første hjemmetap.

Vålerenga avga poeng "hjemme" i Furuset Forum for første gang da Storhamar ble slått etter forlengning forrige uke. Tirsdag kom det første tapet, da Holm stengte Oilers-buret i nesten 57 og et halvt minutt.

To scoringer av Jacob Lagacé sørget for at Stavanger ledet 2-0 da Martin Røymark omsider overlistet Holm 2.34 minutt før slutt. Vålerenga tok ut keeper og jaget utligning. Det ble hektisk foran Holm, men Philip Lane punkterte spenningen med scoring i tomt bur.

Holm reddet 36 av 37 skudd og ble fortjent kåret til banens beste.

Med seieren tok Stavanger seg forbi Vålerenga og inntok 2.-plassen, tre poeng bak Storhamar som har en kamp mer spilt. Hamarlaget halte i land 3-2-seier borte mot Sparta tirsdag.

Foran snaut 2000 tilskuere i Sarpsborg tok gjestene 2-0-ledelse med to raske mål i slutten av 1. periode. Hjemmelaget utlignet i midtperioden, men Lars Østlis scoring i slutten av den perioden ble kampens siste og dermed vinnermål for serielederen.

Både Storhamar og Stavanger har vært bedre borte enn hjemme i høst og hentet flest poeng på fremmed is.

Lillehammer herjet med Stjernen og vant hele 9-4. Austin Cangelosi scoret tre mål og bidro også med to assist. Frisk Asker slo Manglerud Star 4-1 på bortebane og holder 4.-plassen med like mange poeng som Lillehammer på plassen bak. Begge tok seg forbi Sparta.

