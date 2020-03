Stavås Skistad ber om endring på landslaget. Blir blankt avvist av landslagssjefen

Kristine Stavås Skistad (21) fikk seg en opptur på hjemmebane. Nå drømmer hun om landslagsplass, men bare hvis Norges Skiforbund foretar seg en endring.



KONNERUD (Nettavisen): 21-åringen reddet på mange måter Norges ære på kvinnesiden da hun tok 4. plassen i verdenscuprennet i sprint på hjemmebane på Konnerud.

Den norske langrennsprofilen fikk på mange måter sitt gjennombrudd forrige sesong da hun kun var et fall unna en VM-finale på sprinten i Seefeld.

Derfor var det store forventinger til 21-åringen denne vinteren, men Stavås Skistad har ikke fått det til å stemme. Derfor var det en opptur med en 4. plass i verdenscupen onsdag.

- Det er gøy at man ser et glimt av at man har noe her å gjøre, sier Skistad til Nettavisen.

Ber om endring



21-åringen virker toppmotivert til å gå løs på en ny sesong, men spørsmålet er nå hvilket lag Skistad skal være en del av neste vinter.

Denne sesongen har hun vært på rekruttlandslaget, men 21-åringen var så absolutt med i diskusjonen om en plass på elitelandslaget. Det håper hun å kunne være igjen, men antyder at det kun er mest aktuelt med en plass på landslaget dersom Norges Skiforbund oppretter et eget sprintlandslag.

- Vi har mange unge og lovende sprintere som kanskje ikke er like gode på de lengre distansene, men som jeg tror kan dra nytte av hverandre ved å være på et lag, forteller Stavås Skistad til Nettavisen.

SLO TILBAKE: Kristine Stavås Skistad imponerte med en 4. plass på hjemmebane. Foto: Mathias Bergeld (Bildbyrån)

Hun er tydelig på at hun mener Norges Skiforbund bør foreta seg en endring. 21-åringen tror imidlertid ikke at det vil skje.

- Jeg bare håper, sier hun.

Blankt nei fra landslagssjefen



Den unge skiløperen har rett i sine antakelser. Landslagssjef Espen Bjervig gjør det nemlig helt klart at det ikke vil bli et eget sprintlandslag på damesiden.

- Nei, det blir ikke det, sier Bjervig til Nettavisen.

Bjervig sier at de vil fortsette med samme modell som nå.

- Det er ikke dermed sagt at vi ikke satser på sprinten. Vi satser på sprinten gjennom ett lag, men med separate treningen hvor noen fokuserer mer på sprinttrening enn andre, forklarer landslagssjefen.

Han forstår ønsket til Skistad, men har tro på planene som er lagt.

- Vi mener at vi klarer å ta vare på de særegenhetene som sprinterne og allrounderne har i en felles treningsgruppe, forteller Bjervig.

LANDSLAGSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Mathias Bergeld (Bildbyrån)

Ny sesong på rekruttlaget?

Uten endring antyder Skistad at hun vil være fornøyd med en ny sesong på rekruttlandslaget.

Selv om ting ikke har stemt slik hun hadde håpet denne vinteren tror hun at hun har lært mye av nedturen.

- Jeg må lære meg at det ikke bare går av seg selv. Jeg har hatt veldig mye medgang de siste årene. Jeg trenger et skikkelig slag i trynet. Jeg har bare godt av det, sier Skistad.

Hun er klar på hva hun må gjøre frem mot neste sesong.

- Jeg må treffe på opplegget. Jeg må ikke bryte meg ned. Jeg må finne ut av og lære av det jeg har gjort, sier Skistad som ser frem til neste vinter.

- Jeg forventer mye, men så skal det gjøres også, sier hun.

Det var svenske Jonna Sundling som vant onsdagens sprint på Konnerud, mens Nadine Fähndrich fra Sveits ble nummer to. Linn Svahn fra Sverige tok tredjeplassen.