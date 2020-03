Stavås Skistad best av de norske på Konnerud

KONNERUD / OSLO (Nettavisen): Kristine Stavås Skistad var den store norske sprintkometen sist sesong, men har ikke lykkes så bra denne sesongen.

Nylig omtalte hun den inneværende sesongen som «søppel» overfor TV 2 og sa at hun vurderte å si at nok var nok og ikke gå flere løp i vinter. Den uttalelsen kom etter en mislykket sprint i U23-VM, der 21-åringen røk ut i kvartfinalen.

- Mye bedre



Onsdag fikk Stavås Skistad en stor opptur på hjemmebane på Konnerud da hun tok seg til finale på sprinten. Der ble det en fjerdeplass på 21-åringen.

- Hun viser hvilket talent hun er, hvilke egenskaper hun har og hva hun kan utrette i framtiden, sa NRK-kommentator Jann Post om den norske jenta.

Det var svenske Jonna Sundling som vant, mens Nadine Fähndrich fra Sveits ble nummer to. Linn Svahn fra Sverige tok tredjeplassen.

- Det er litt surt å se de to svenskene foran meg på pallen på min hjemmebane. Men jeg er veldig fornøyd med at det begynner å funke for meg. Det var mye bedre enn det har vært for min del, sier hun til NRK etter løpet.

Kun Skistad til finale

Norge var godt representert i semifinalene, men der ble konkurransen langt tøffere. Den norske profilen Maiken Caspersen Falla kom seg ikke videre fra prologen og i duell med noen av de beste sprinterne ble det tøffere for de norske jentene. Tiril Udnes Weng måtte takke for seg i semifinalen, mens Ane Appelkvist Stenseth ble nummer fire i det første semifinaleheatet og gikk heller ikke videre. Nadine Fähndrich og Anamarija Lampic gikk rett til finalen fra heatet. I det andre heatet var Kristine Stavås Skistad nest best og gikk til finale. Lotta Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Katrine Harsem røk alle ut. Svenske Linn Svahn vant det andre semifinaleheatet.

Seks norske til semifinale



I kvartfinalene vant både Tiril Udnes Weng og Kristine Stavås Skistad sine respektive heat, og fikk med seg flere landskvinner til semifinalen.

Ane Appelkvist Stenseth ble nummer to i kvartfinaleheat nummer to og gikk videre, det samme gjorde Mathilde Myhrvold i det tredje heatet. Katrine Harsem ble nummer to i det femte heatet, bak svenske Linn Svahn, og sikret også avansement.

I tillegg snek Lotta Udnes Weng seg videre med en «lucky looser»-tid. Hun ble nummer tre i det første kvartfinaleheatet, men tiden var god nok til semifinale.