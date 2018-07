Østberg fortsatt toer, men tapte tid i Rally Finland

Mads Østberg måtte se at luken til estiske Ott Tänak økte til 39 sekunder under lørdagens kjøring i Rally Finland. Nordmannen har et godt grep om pallplassen.

Østberg hadde kun 5,8 sekunder opp til teten etter fredagens etappe, men lørdag rykket Tänak fra da han vant hele fem fartsprøver på rad på grusen i Jyväskylä.

På fire av åtte prøver var Østberg blant de tre beste. Den norske Citroën-føreren startet dagen med en tredjeplass, men da tapte han samtidig 8,5 sekunder til Tänak.

Østberg er fortsatt nummer to sammenlagt og ligger an til å ta sin første pallplass i rally-VM siden han ble treer i Mexico i mars 2016. Han er henholdsvis 5,4 og 41,6 sekunder foran den finske duoen Jari-Matti Latvala og Esapekka Lappi.

I år står Østberg med femteplassen på italienske Sardinia fra juni som sitt beste resultat. Hans eneste VM-rundeseier kom i Portugal i 2012.

Andreas Mikkelsen var nummer fire i sammendraget etter torsdagens åpningsetappe, men Hyundai-føreren falt ut av seierskampen da han dagen etter havnet i grøfta. Det tapte han omtrent tre minutter på. Dessuten måtte han kjøre videre med sprekk i frontruta og et panser som hoppet opp og ned.

Etter lørdagens fartsprøver ligger han på 11.-plass og er 8.00,5 minutter bak ledertiden.

Rally Finland avsluttes med fire prøver søndag.

