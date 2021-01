Stefan Johansen klar for ny klubb: Lånes ut fra Fulham

Landslagskapteinen skal spille for Queens Park Rangers ut sesongen etter at de siste detaljene er i boks.

Det får Nettavisen bekreftet fra informert hold mandag. VG var først til å omtale nyheten.

TV 2 meldte søndag at en overgang var nært forestående, og de siste formalitetene skal ha blitt gjennomført mandag.

Johansen lånes ut til QPR i en avtale som varer ut sesongen, etter å ha vært helt ute i kulda i Fulham.

Landslagskapteinen var ikke engang i den registrerte Premier League-troppen til London-klubben, men får nå muligheten til å spille seg i form slik at han også kan konkurrere om en plass i Ståle Solbakkens landslagstropp.

QPR er ventet å offentliggjøre lånet i løpet av de neste dagene.

1. oktober spilte Johansen 90 minutter for Fulham i åttedelsfinalen i ligacupen mot Brentford. Siden den gang har han ikke vært å se for London-klubben. Det er blitt 142 kamper, 21 mål og 23 målgivende pasninger for Johansen siden han ble signert i august 2016.

- Det jobbes med fornuftige alternativer. Utenom det er det ikke så mye å si. Han vil ha spilletid, det er prioritert, sa Johansens agent Tore Pedersen til NTB torsdag.

Med sin 17.-plass sliter QPR i bunnen av Championship.

