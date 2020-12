Stefan Johansen reagerer på Lagerbäck-avskjeden: – Jeg fikk sjokk

Landslagskaptein Stefan Johansen ble sjokkert da han fikk melding om at Lars Lagerbäck var ferdig som trener, og at det sto at han hadde sluttet.

Spillergruppen fikk beskjed om Lagerbäcks avgang i en gruppechat like før pressemeldingen ble sendt ut torsdag, skriver VG.

– Jeg synes det var meget rart at vi fikk en melding fra NFF-ledelsen der det sto at Lars hadde sluttet. Jeg tolket det som at han hadde valgt å gå av, men så får man vite i ettertid at han ble sparket. Jeg synes kanskje det var dårlig kommunikasjon. Vi burde fått vite at det var sånn det hadde skjedd, sier Johansen til avisen.

Norge-kapteinen sier videre at sist han snakket med Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen, var de veldig motiverte til å holde på videre, og at torsdagens nyhet slik sett kom brått på.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund svarer at de har «veldig lave skuldre» omkring saken om at NFF selv tok initiativ til å avslutte kontrakten med Lagerbäck, og hun vil komme tilbake til akkurat hva som ble kommunisert til spillerne.

