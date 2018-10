Stefan Johansen reiste tomhendt hjem fra Cardiff

Cardiff tok sesongens første seier i Premier League da Stefan Johansen og Fulham ble slått 4-2 på Cardiff City Stadium lørdag.

Callum Paterson ble matchvinner da sesongens første trepoenger ble sikret i hjemmemøtet med Fulham. Stefan Johansen startet kampen for gjestene, men markerte seg ikke for annet enn et gult kort før han ble byttet ut etter 83 minutter.

Det var de to lagene med flest innslupne mål som møttes, og i første omgang rant det inn mål i Cardiff. Det første kom etter drøye ti minutters spill. Da prøvde André Schürrle lykken fra 30 meters hold. Ballen endte i det lengste hjørnet bak Cardiff-keeper Neil Etheridge.

Ti minutter senere var plutselig Cardiff i ledelsen. Først etter at Josh Murphy plasserte ballen forbi Marcus Bettinelli, så etter at Fulham klønet det til i forsvar og lot Bobby Reid sende ballen forbi Bettinelli i Fulham-målet.

Ikke ferdigscoret

Men omgangen hadde flere mål i seg. Ryan Sessegnon dro seg inn i boksen og sendte ballen forbi Etheridge. Da var lagene like langt etter fire scoringer på litt over halvtimen.

Til tross for at Fulham overtok initiativet utover annen omgang var det hjemmelaget som var mest effektive. Ballen ble slått inn fra høyresiden og gikk forbi flere uoppmerksomme Fulham-spillere, før Callum Paterson pirket kula i mål.

Bournemouth neste

Tre minutter før full tid satte Kadeem Harris inn kampens sjette og Cardiffs fjerde mål. Dermed tok vertene sesongens første seier og har nå fem poeng, like mange poeng som Fulham.

Flere mål ble det ikke og dermed var sesongens første trepoenger i boks for Cardiff.

Cardiff tar imot Liverpool neste runde, mens Stefan Johansen må forberede seg på å møte Joshua Kings Bournemouth.

(©NTB)

Mest sett siste uken