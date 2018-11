Stem på ukens mål i Toppserien

Toppserien er over for denne gang, og siste rundes mål skal kåres.

De nominerte målene ser du i videovinduet over.

De nominerte er:

Luana Bertolucci Paixao

My Haugland Sørsdahl

Guro Reiten

Stem på det du mener er rundens mål nederst i denne saken.

Toppserien er som sagt over for denne gang, men Norgessporten sender direkte sport hele året. Se oversikten her.

Mest sett siste uken